Kristyna Plskova si fa male con un ventilatore e si ritira dal torneo di Nanchang quando era avanti nel punteggio (Video)

Kristyna Pliskova era una delle figure principali del torneo di Nanchang.

Oggi alla ceca è accaduto un episodio insolito e si è dovuta ritirare quando era avanti per 3 a 0 contro la Hibino.

Durante il cambio di campo, la Pliskova ha cercato di regolare la posizione di un ventilatore, ma si è tagliata un dito della mano dominante, quella sinistra. La ceca ha anche cercato di fermare l’emorragia, ma non è riuscita ed è stata costretta a rinunciare ad un torneo dove era la terza testa di serie.

Kr Pliskova got hurt her finger(s) while adjusting the fan (skip to 0:40). Retired 3-0 up. pic.twitter.com/pUcPra5Rdw

— Ashish Jena (@ashishjena94) 27 luglio 2017