Andrey Rublev: futuro da campione?

Le vie dello sport e del tennis sono infinite, spesso surreali nel loro divenire, raccontando storie curiose difficilmente prevedibili: Andrey Rublev e la sua vittoria nel torneo di Umago (in finale contro il nostro Paolo Lorenzi) da lucky loser rappresentano semplicemente l’ultima.

La storia è nota: Rublev perde all’ultimo turno di qualificazioni dell’ATP250 croato sconfitto per mano dell’ungherese Balazs, viene ripescato per il forfait di un altro giovane talento (il giocatore di casa Borna Coric) e finisce per mettere in riga avversari quotati come il campione uscente Fabio Fognini o il finalista (arrivato un po’ scarico) Paolo Lorenzi, alzando al cielo il suo primo trofeo del circuito maggiore, conseguito in modo quindi particolare e da raccontare. Non è di certo il primo caso di perdente fortunato che finisce per vincere il torneo ma di certo a impressionare in questo caso è la giovane età del russo (classe ’97) e gli ampi margini di miglioramento che il nativo di Mosca sembra possedere.

Generazione d’oro quella russa cui fa parte Rublev, che sembra destinata a comandare i giochi nei prossimi anni nel circuito: mancava l’acuto ad Andrey, con i connazionali Khachanov e Medvedev che già si erano fatti conoscere dal grande pubblico e avevano scalato il ranking (mancherebbe Safiullin, per molti il giocatore più promettente, purtroppo rallentato nella sua crescita da infortuni vari e/o problematiche varie). Tutti top50 e tutti destinati a salire ancora più in alto.

Si rumoreggiava che Rublev fosse dei 3 quello dotato del braccio migliore ma a non convincere era la tenuta mentale del giovane tennista: a Umago ha zittito un po’ tutti i detrattori, tenendo i nervi saldi nei momenti veramente importanti, senza mai tremare. Ne sa qualcosa il nostro Fognini, regolato in un tie break al terzo e decisivo set in maniera perentoria.

188 cm per un fisico longilineo ma scattante, un giocatore che si appoggia ovviamente all’arma del servizio e in grado di sprigionare una notevole potenza nei suoi fondamentali: dove potrà arrivare però questo Rublev? Difficile dirlo, in questi casi tali previsioni lasciano il tempo che trovano, con il talento che può essere osteggiato da altri fattori, veri e propri ostacoli nel tennis odierno. Eppure questo Rublev, sembra sulla via giusta per una completa maturazione, perché la sua crescita nell’ultimo anno e mezzo è stata si esponenziale, ma frutto di una gestione del talento ineccepibile: solo allora i vari discorsi su eventuali top10, top20 o top30 potranno realmente cominciare a farsi. Ciò che appare evidente è che, se si vuole pensare a un ricambio generazionale nel circuito ATP, non si può prescindere dal nome di Andrey il russo.

