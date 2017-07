ITF Schio: Il resoconto degli ottavi di finale

Nella giornata di oggi sono andati in scena gli incontri validi per gli ottavi di finale del torneo GPS Group- San Paolo Invest- Mediolanum di Schio. Poche le sorprese, con le teste di serie che hanno vinto abbastanza agevolmente i propri match. Sul campo 1, dopo un inizio di gara balbuziente, Stefania Rubini ha aumentato progressivamente la precisione dei propri colpi, estromettendo dal torneo la slovena Pislak e raggiungendo dunque i quarti di finale del tabellone principale (6-2 6-3 lo score); a seguire, la testa di serie numero 4, Anastasia Grymalska, ha dovuto lottare più di due ore per avere la meglio sulla potente Lucia Bronzetti, dura a morire ma tesa nei momenti salienti dell’incontro (7-5 6-4 il punteggio); bene Federica Di Sarra che, non regalando niente, è riuscita a superare la svizzera Lisa Sabino, unica testa di serie uscita oggi di gara.

Sul campo 2, la testa di serie numero 1, Paula Cristina Goncalves, ha regalato una prestazione di rara solidità e precisione, battendo 6-1 6-4 l’argentina Carla Lucero, una delle giocatrici più regolari viste fino ad ora in quel di Schio; a seguire si è compiuta – probabilmente – la sorpresa di giornata, con Monica Cappelletti che, nonostante la maratona di ieri, è riuscita a rimontare un set di svantaggio a Susan Bandecchi, regalandosi un quarto di finale che, a inizio secondo set, pareva irraggiungibile;

Sul campo 3, è finito oggi il cammino – iniziato alle qualificazioni – della monomane Jana Jablonovska, arresasi dinanzi all’estenuante solidità di Maria Marfutina, testa di serie numero 3 del tabellone; più favorevole è stato invece l’incontro di un’altra qualificata, Ana Biskic, brava a non mollare dopo aver perso il primo combattutissimo set contro Rio Kitagawa (6-7 6-2 6-1 il punteggio finale). Appuntamento a domani, dunque, per i quarti di finale del torneo GPS Group 15,000 di Schio.

Risultati della giornata

Campo 1

[4] Stefania RUBINI (ITA) b. Manca PISLAK (SLO) 6-2 6-3

Anastasia GRYMALSKA (ITA) [5] b. Lucia BRONZETTI (ITA) 7-5 6-4

Federica DI SARRA (ITA) b. [6] Lisa SABINO (SUI) 7-5 6-4

Beatrice TORELLI (ITA) vs Martina SPIGARELLI (ITA)

Campo 2

[1] Paula Cristina GONCALVES (BRA) b. Carla LUCERO (ARG) 6-1 6-4

Monica CAPPELLETTI (ITA) b. Susan BANDECCHI (SUI) 2-6 6-2 6-3

Campo 3

[3] Maria MARFUTINA (RUS) b. Jana JABLONOVSKA (SVK) 7-6 (5) 6-2

Rio KITAGAWA (JPN) b. Ana BISKIC (CRO) 6-7 (5) 6-2 6-1