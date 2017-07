Novak Djokovic ritornerà a giocare solo nel 2018. Stagione 2017 già conclusa: “Andre Agassi sarà con me anche nel 2018”

Novak Djokovic ha annunciato pochi minuti fa la conclusione della sua stagione 2017.

In un video trasmesso in diretta sulla sua pagina Facebook, il campione serbo ha comunicato che non toccherà la racchetta per i prossimi due mesi, periodo nel quale si dedicherà al completo recupero dai problemi al gomito destro (ne soffre da oltre 1 anno e mezzo).

“Andre Agassi sarà con me anche nel 2018. Voglio giocare ancora per tanti anni, spero altri 5. Questa pausa è necessaria per poter avere una carriera lunga, nonostante questo comporti una pausa di ben 6 mesi.

Devo ricostruire il mio corpo e il mio gioco, per questo ho deciso di non disputare più tornei nel 2017.

Ho giocato in carriera in molti tornei del Grande Slam e ho avuto molti successi, ma sono anche contento di essere stato in grado di mantenere il mio corpo al sicuro da infortuni in questi anni.

Ora ci sono delle novità con questo problema fisico, ma voglio guardare il lato positivo, mi riposo per guarire il mio corpo e per concentrarmi in altri aspetti del mio gioco che non ho mai avuto il tempo di rivedere.”

Novak ha anche ringraziato il sostegno di Andre Agassi e Mario Ancic, oltre alla sua famiglia e agli sponsor.