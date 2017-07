Paolo Lorenzi supera Chiudinelli e accede al secondo turno del torneo Atp 250 di Gstaad

Successo in due set per Paolo Lorenzi al primo turno del torneo Atp 250 di Gstaad (terra, € 482.060).

Il tennista azzurro ha superato l’elvetico Marco Chiudinelli, 35 anni, Nr. 214 del mondo, con il punteggio di 7-6(2) 6-3 in un’ora e 41 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il lettone Gulbis, avversario da prendere con le pinze.

Bella vittoria di Paolino che conferma il buon momento di forma. Il test era abbastanza agevole e si è faticato più del previsto (vedi le complicazioni del primo set) ma l’importante era il risultato e successo è stato. Avanti ora con una sfida tanto affascinante quanto complicata.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parziale equilibrato nei primi giochi, poi Lorenzi acquisisce sicurezza e regolarità con il passare dei minuti.

Paolino è bravo a tenere agevolmente i suoi turni di servizio e a piazzare la zampata vincente nel momento propizio.

Accade nel sesto gioco, con l’azzurro che brekka a 30 e si porta a condurre per 4-2 dopo 18 minuti di gioco.

La spinta dell’italiano è forte e incessante. Chiudinelli deve ricorrere agli straordinari per non capitolare già nell’ottavo game; lo svizzero risale prima da 15-40 e deve annullare un terzo set point ai vantaggi.

La beffa che non ti aspetti è proprio dietro l’angolo; dopo esser stato a un centimetro dal chiudere il parziale e dopo non aver mai sofferto nei turni di servizio precedenti, Paolo cede il servizio. Chiudinelli brekka a 30 e si rimette in carreggiata.

Set che sembra stregato…Lorenzi continua a procurarsi occasioni che vengono puntualmente vanificate.

Accade anche nel decimo gioco, dove lo svizzero risale ancora da 15-40 e annulla altri due set point.

Il parziale si decide così al tiebreak che viene dominato dall’italiano. Chiudinelli resiste sino al 2-2, poi sono cinque punti consecutivi di Lorenzi a far calare il sipario sul set.

E’ 7-6(2) in 56 minuti di gioco.

Secondo set: parte bene l’elvetico ma tra il secondo e il terzo gioco c’è la svolta.

Dapprima l’italiano tiene un turno di servizio combattutissimo, vincendo ai vantaggi un game fondamentale, poi Paolino passa.

Il break a 30 nel terzo gioco vale l’allungo decisivo del set. E’ 3-1 per l’italiano in 23 minuti di gioco.

L’azzurro controlla bene il match, rischiando solo nell’ottavo game, dove l’avversario si procura una palla break. Paolino la annulla bene e si invola così verso il successo.

Il break a zero nel game successivo pone la parola fine al match.

E’ 6-3 per Lorenzi in 45 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Gstaad Paolo Lorenzi [5] Paolo Lorenzi [5] 7 6 Marco Chiudinelli Marco Chiudinelli 6 3 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Chiudinelli 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Chiudinelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Chiudinelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Chiudinelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Chiudinelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Chiudinelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Chiudinelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Chiudinelli 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Chiudinelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Chiudinelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Chiudinelli 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

P. Lorenzi – M. Chiudinelli

01:39:03

4 Aces 2

1 Double Faults 2

60% 1st Serve % 51%

31/40 (78%) 1st Serve Points Won 25/38 (66%)

17/27 (63%) 2nd Serve Points Won 18/37 (49%)

2/3 (67%) Break Points Saved 5/8 (63%)

10 Service Games Played 11

13/38 (34%) 1st Return Points Won 9/40 (23%)

19/37 (51%) 2nd Return Points Won 10/27 (37%)

3/8 (38%) Break Points Won 1/3 (33%)

11 Return Games Played 10

48/67 (72%) Total Service Points Won 43/75 (57%)

32/75 (43%) Total Return Points Won 19/67 (28%)

80/142 (56%) Total Points Won 62/142 (44%)

36 Ranking 214

35 Age 35

Rome, Italy Birthplace Basel, Switzerland

Siena, Italy Residence Basel, Switzerland

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 187 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2000

19/22 Year to Date Win/Loss 0/3

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$3,531,454 Career Prize Money $1,972,124

Davide Sala