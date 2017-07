Bernard Tomic e Nick Kyrgios, dobbiamo ringraziarvi per giocare a tennis?

Siamo arrivati a un punto di non ritorno in casa Australia: le ultime dichiarazioni di Bernard Tomic hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco, affermando che per lui il tennis è solo un lavoro, di certo non qualcosa che apprezza ma una professione ben remunerata e con cui arricchirsi. Incredibile come il sogno di migliaia di ragazzini venga ridicolizzato da un giovane che oltre che dotato di un buon braccio è stato senza dubbio baciato dalla fortuna perché alla sua età, come da lui stesso affermato, si può permettere case e auto di lusso.

Fortunato questo giovane australiano eppure decisamente strafottente: un giocatore che avrebbe potuto raccogliere molto di più grazie al suo gioco ma che invece sembra essere piombato da un anno e mezzo a questa parte in una fase involutiva e assai calante, diventando popolare nel mondo per le sue dichiarazioni strampalate piuttosto che per i trofei sollevati in campo, lui che è arrivato fino alla top20 avanzando sogni di gloria da primi 10 del mondo.

A Tomic il tennis proprio non piace, o almeno questo è quello di cui si è convinto: forse le pressioni di una famiglia particolare e ingombrante, forse il logorio di una carriera sportiva peraltro ancora giovane o più semplicemente una testa che non sorregge determinati ritmi e che difetta in lucidità nell’esaminare la propria vita. Per assurdo passiamo così dal privilegio di essere ricco, giovane e sportivo di successo alla vergogna per ciò che si fa. Probabilmente se ne pentirà, perché in futuro si guarderà indietro e vedrà che avrebbe potuto vincere di più o perlomeno, se vogliamo rimanere nell’ambito prettamente economico, guadagnare molto di più: perché c’è un dato di fatto inequivocabile, con questi risultati di soldi Bernard ne guadagna pochini.

Non è di certo un problema legato solo al tennis australiano ma è surreale come l’altro grande scontento del circuito sia un connazionale di Tomic: Nick Kyrgios. Sembra che Nick preferisca giocare a basket, sembra che anche Nick non ami il tennis, sembra che si giochi a tennis solo per il gusto di intascare cospicui assegni e poco importa che si esca prematuramente a Wimbledon per un infortunio: se si riesce a stare in piedi c’è sempre tempo per celebrare il tutto facendo l’alba in discoteca. Peccato, anche qui, perché i suoi coetanei stanno dimostrando ben altra testa, Alexander Zverev in primis.

Non so se i due si aspettino un nostro ringraziamento per giocare a tennis, grati perché scendono in campo: sinceramente con lo spettacolo che sovente offrono, io non mi sento di ringraziarli per nulla. L’augurio non può che essere che certe dichiarazioni, che già stanno stancando parecchio, cessino: anche se ne dubito perché soprattutto Tomic sembra attratto dall’aforisma di Oscar Wilde “non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli”.

Alessandro Orecchio