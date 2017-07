Dal Marocco intervista ai fratelli Bessire. “Abbiamo un bel rapporto e siamo inseparabili”

Fare il tennista a tempo pieno è il sogno di molti ragazzi che svolgono questo sport nei vari circoli sparsi per la penisola. Farlo in compagnia di un fratello, potendo condividere con lui trasferte in giro per il mondo, gioie, delusioni, ansie e pressioni, è il massimo, anche se spesso in doppio.. si litiga. Francesco e Andrea Bessire sono due tennisti romani, rispettivamente classe 1994 e 1999, inseparabili nel circuito. “Io e Andri abbiamo un ottimo rapporto” – afferma Francesco – “nei tornei andiamo sempre insieme e, anche se sono io quello più grande, ci aiutamo a vicenda e impariamo l’uno dall’altro, aiutandoci per qualsiasi cosa dentro e fuori dal campo, però nel doppio dobbiamo migliorare perché litighiamo spesso.”

Ciao ragazzi. Parlatemi di voi: dove vivete e vi allenate?

Ciao a tutti i lettori di livetennis e grazie per questa intervista. Viviamo a Roma e ci alleniamo al Tennis Club Parioli di Roma con il maestro Vittorio Magnelli e Gianluca Pasquini, che cura la parte atletica.

Come é nata la vostra passione per il tennis?

La mia passione (a parlare é Francesco, ndr) per il tennis è nata grazie a mio nonno che giocava e mi portava sempre al Foro, al suo circolo, a vedere il tennis e in seguito anche mio fratello, vedendo me giocare, si è appassionato a questo sport.

La settimana scorsa, il Futures in Marocco ha portato in dote il primo punto Atp di Andrea. Come avete festeggiato?

Andri ha giocato davvero bene contro la testa di serie n°1, anche se poi al terzo set l’avversario si é ritirato. Non abbiamo fatto niente di ché, eravamo concentrati per le partite successive. Ricordo soprattutto l’abbraccio a fine partita, mi ha stretto davvero molto forte ed era emozionato.

Chi è il più talentuoso dei due? Quali sono pregi e difetti del vostro gioco?

Lui (riferito ad Andrea, ndr) è sicuramente più talentuoso di me. I miei pregi sono la calma e la combattività, lui invece è molto devoto al duro lavoro, preciso in campo e forte fisicamente. Difetti non te li diciamo altrimenti li leggono e noi, poi, come facciamo? (ridono, ndr)

Che ruolo hanno avuto la famiglia e i genitori nella vostra carriera?

Loro sono molto importanti e ci spingono a fare sempre meglio e ci aiutano tantissimo da ogni punto di vista, sin da quando eravamo bambini. Sono fondamentali per noi, e senza di loro non saremmo niente.

Sicuramente il loro aiuto è anche economico. Quanto è complicato autofinanziarsi nel tennis, a maggior ragione nel circuito Futures?

Purtroppo è fondamentale, ci vogliono tantissimi soldi. Io (a parlare é ancora Francesco, ndr) faccio tornei Open e lavoro un po’ al mio circolo per accumulare soldi, insegno ai bambini del Sat (scuola addestramento tennis) per poi partire a giugno con i tornei Futures per cercare di fare quello che mi piace di più, cioè viaggiare e giocare a tennis. Andrea invece studia e si allena.

Quali sono gli obiettivi e la programmazione per i prossimi mesi dell’anno?

I nostri obiettivi sono alzare il nostro livello di gioco e imparare ogni giorno qualcosa, crescere sempre di più. Non ci poniamo al momenti obiettivi di classifica, quelli vengono da soli se ti impegni sempre al massimo e lavori bene.

Lontano dai campi da gioco, quali sono i vostri hobbies?

Facciamo quello che fanno solitamente i ragazzi della nostra età, ci piace uscire con i nostri amici e rilassarci leggendo e facendo altri sport come basket e ping pong. Andrea è un tifoso della Roma e segue molto il calcio, a differenza mia che non seguo altri sport.

In famiglia chi è il più coccolato?

Sicuramente io (a parlare é sempre Francesco), lui rosica perché nostra madre, alcune volte, dà più attenzioni a me rispetto a lui, ma deve accettarlo. Sono io il primogenito.

Se non avesse giocato a tennis, cosa avreste voluto fare?

Andri ha sempre sognato di fare il tennista, mentre a me sarebbe piacuto fare un lavoro che comunque mi permettesse di vedere il mondo e viaggiare molto.

Una domanda solo per Andrea, come mai hai giocato pochissimo a livello junior, nonostante lo sei tutt’ora?

Purtroppo costa molto girare, e avendo poche risorse, abbiamo deciso con il mio staff di puntare su tornei Open e Futures. I tornei under 18 servono se arrivi nei 100 e giochi gli slam, altrimenti gli altri gradi bassi sono come giocare degli Open con montepremi. Sono andato assieme ad altri della mia età con la Federazione in Sud America, per il resto poco e niente, solo qualcuno in Italia perchè vicini.

Ora una domanda solo per Francesco, tra dieci anni ti vedi solamente maestro di tennis o tennista professionista?

Chi lo sa, spero tennista professionista, ma probabilmente maestro per aiutare altri giovani a fare meglio di me.

Concludiamo l’intervista con la classica domanda di rito. Qual è il vostro sogno nel cassetto?

Arrivare nei primi 100 Atp anche se è un sogno molto molto difficile, ma daremo il massimo per riuscirci.

Antonio Galizia