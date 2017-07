Martina Trevisan eliminata al primo turno del Wta di Bastad. Passa la Golubic in due set

Sconfitta in due set per Martina Trevisan al primo turno del torneo Wta International di Bastad (terra, $250.000).

L’azzurra è stata superata dalla svizzera Viktorija Golubic, 24 anni, Nr. 106 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 16 minuti di gioco.

Buona prestazione di Martina che mostra voglia di lottare e discreti colpi. Il match odierno evidenzia che c’è ancora tanto da lavorare per competere nel circuito Wta ma l’agonismo e il buon percorso di qualificazione disputato in Svezia lasciano ben sperare.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: inizio rocambolesco, con tre break nei primi tre giochi.

L’allungo avviene ad opera dell’elvetica che, dopo aver tenuto a zero il proprio turno di battuta, si porta avanti 3-1.

La reazione azzurra c’è ed è immediata. La Trevisan conquista due giochi fondamentali (tenendo il servizio dopo aver annullato un’altra palla break e operando il controbreak a 30) e impatta sul 3-3.

L’incontro è equilibrato e viene deciso da singole giocate delle due contendenti. Ad avere la meglio è la Golubic che, nell’ottavo game, mette Martina in un angolo e strappa il break decisivo ai vantaggi.

La svizzera non ha infatti alcun problema a mantenere poi il proprio turno di servizio.

E’ 6-4 per la Golubic in 37 minuti di gioco.

Secondo set: parziale equilibratissimo, in cui le due tenniste sono molto attente a non concedere nulla nei propri turni di servizio e le emozioni latitano.

La svolta avviene tra il settimo e l’ottavo gioco. Dapprima passa ancora la Golubic, abile a brekkare a 30 l’italiana, successivamente la tennista svizzera vince un lottatissimo ottavo gioco, gioco in cui annulla la palla dell’immediato controbreak italiano e che le permette di portarsi a un passo dal successo.

E’ la fine dei sogni azzurri: il game successivo l’elvetica conquista un altro break, a 15, chiudendo così il match a suo favore.

E’ 6-3 per la Golubic in 39 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Bastad Martina Trevisan Martina Trevisan 4 3 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 6 6 Vincitore: V. GOLUBIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Golubic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

M. Trevisan – V. Golubic

01:15:49

0 Aces 1

1 Double Faults 3

79% 1st Serve % 61%

25/49 (51%) 1st Serve Points Won 25/34 (74%)

5/13 (38%) 2nd Serve Points Won 10/22 (45%)

2/7 (29%) Break Points Saved 2/4 (50%)

10 Service Games Played 9

9/34 (26%) 1st Return Points Won 24/49 (49%)

12/22 (55%) 2nd Return Points Won 8/13 (62%)

2/4 (50%) Break Points Won 5/7 (71%)

9 Return Games Played 10

30/62 (48%) Total Service Points Won 35/56 (63%)

21/56 (38%) Total Return Points Won 32/62 (52%)

51/118 (43%) Total Points Won 67/118 (57%)

153 Ranking 103

23 Age 24

N/A Birthplace Zrich, Switzerland

N/A Residence Zrich, Switzerland

N/A Height 5′ 7″ (1.69 m)

N/A Weight 123 lbs. (56 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro

18/13 Year to Date Win/Loss 5/16

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$70,846 Career Prize Money $700,400

Davide Sala