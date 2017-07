Bernard Tomic: “Non ho mai amato il tennis. Lo prendo come un lavoro”

Bernard Tomic è ritornato a ribadire alcuni concetti espressi in passato e forse alzando di più il tiro.

“Probabilmente non vi sono a genio ma all’età di soltanto 24 anni, voi potete soltanto sognare quello che ho. Voi continuate a sognare di avere quella macchina o quella casa, io le compro direttamente, le posso cambiare.

Sono chi sono e so cosa faccio. Se alla gente non piace, è meglio che si abituino. Negli ultimi 4-5 mesi non sono stato motivato. Sento di dover trovare il mio equilibrio e la mia mentalità.

Se sarà tra uno o tre mesi, questo non lo so. Dipende da me. Non ho rimpianti per ciò che ho detto, perché l’ho fatto con l’intenzione di far arrabbiare un po’ di gente. Penso che per tutta la mia carriera ho dato il 50% e non ci ho mai davvero provato fino in fondo, quindi già quello che ho fatto è straordinario”.

“Non ho mai amato il tennis. Lo prendo come un lavoro. Non vorrebbero tutti prendere uno sport professionistico come un lavoro dando il 50-60% e guadagnando milioni di dollari? Penso che tutti lo farebbero, e io devo farlo.

Non ci sono molte cose a rendermi felice. Se avrò mai la possibilità di vincere uno Slam, penso che solo allora proverò il vero senso di felicità. Non venite a guardarmi, limitatevi a guardarmi in TV”.