Matteo Berrettini: un bel passo verso la maturità (con le parole di Matteo e la classifica Next Gen)

Non bisogna caricare di aspettative il ragazzo, malcostume italiano del tifoso italiano medio che ai primi risultati importanti santifica il nascente campione: Matteo Berrettini è un bel giocatore, un tennista giovane con tante qualità e alcune cose da migliorare che in quel di San Benedetto del Tronto ha messo ha segno la sua prima vittoria challanger, fatto segnare l’immancabile best ranking e compiuto un bel passo nella sua maturazione.

La strada è vero, è ancora lunga, ma di fronte abbiamo un classe ’96 che a tennis sa giocare, che è dotato di colpi esplosivi che tanto bene si adattano al tennis di oggi e con una forza mentale non certo dote comune alla sua età: a San Benedetto ha lasciato le briciole agli avversari, non ha perso un set e dall’alto del suo br di numero 173 del ranking ATP ha spezzato il “piccolo” tabù challenger che lo vedeva ancora a secco di vittorie dopo due finali perse (Quanzhou contro Fabbiano a marzo e ad Andria nel novembre del 2016 contro Vanni). Il ragazzo si farà e l’augurio più grande è che possa trovare la quadratura del cerchio nel suo tennis, esaltandone i punti forti e limando le piccole lacune.

In molti rimproverano nella sua programmazione un’insistenza esagerata ed esasperata nello scegliere la terra rossa come superficie prediletta: per un attimo dobbiamo mettere da parte il nostro desiderio di trovare quanto prima un campionissimo, meglio se dotato di un servizio alla Roddick e che prediliga il cemento, e lasciar crescere un ragazzo promettente affidatosi alle cure di persone sapienti, che magari stanno insistendo sulla terra rossa per migliorare l’aspetto degli spostamenti laterali sul campo.

Se abbiamo di fronte un futuro campione o “semplicemente” un buon giocatore da osservare nei prossimi anni solo il tempo ce lo potrà dire. Matteo, dalla sua, ci mette qualcosa che appare davvero importante: non sembra lasciarsi distrarre dalle tante voci che circolano intorno a lui e non inficia minimamente il suo rendimento in campo. Resta isolato, e per fortuna, l’interrogativo su cosa questo ragazzo potesse aver già fatto se infortuni importanti non l’avessero fermato per troppo tempo: oggi guardare indietro non aiuta per nulla, aiuta solo una programmazione intelligente che lo faccia maturare e salire in alto, verso palcoscenici di livello.

Fare adesso previsioni su dove possa arrivare, dividendoci fra future top100, top50 o top10 è quanto di più sbagliato si possa fare: lasciamo solo che Matteo si conquisti a suon di colpi sul campo il traguardo che si meriterà.

Al sito della Federazione l’azzurro ha dichiarato: “E’ stata una settimana in crescendo, visto che nei primi giorni non mi sentivo bene in campo anche perché ero reduce da un problema fisico. Poi man mano sono invece riuscito ad alzare il livello del mio gioco e soprattutto nei momenti chiave delle partite importanti sono stato capace di esprimermi al meglio, l’aspetto che più mi conforta. Sono molto contento per aver centrato il mio primo trofeo challenger proprio in Italia, cosa non da poco, dopo averlo sfiorato nel novembre scorso ad Andria, potendo avere accanto anche la mia famiglia e con loro condividere questa soddisfazione.

Ho sempre detto che mi piace giocare sulla terra battuta e in questo torneo penso di averlo dimostrato. Del resto, pure nelle pre-qualifiche degli Internazionali al Foro Italico mi ero ben comportato, poi il match con Fognini sul Centrale era uno scoglio ancora troppo duro… Le condizioni di gioco a San Benedetto non erano particolarmente veloci, però partita dopo partita mi sono sentito meglio in campo e sono sempre riuscito a comandare lo scambio e a impostare il mio tennis, pure contro avversari sulla carta più forti, e questo non è così scontato. Insomma, la conferma che posso adattarmi piuttosto bene ad ogni superficie, come del resto bisogna saper fare nel tennis di oggi….

Per poter fare questo occorre però che la ‘macchina Berrettini’ sia a posto prima di tutto dal punto di vista fisico, l’aspetto al quale so di dover dedicare un’attenzione particolare. Il problema al ginocchio sinistro che mi ha bloccato per sei mesi nel 2016 non si è ripresentato, ma so di dover tenere sempre libera la muscolatura della gamba, così come devo curare in maniera adeguata le altre parti del corpo. Durante questa settimana non ci sono state ricadute per l’infortunio alla caviglia, per cui posso guardare avanti con fiducia”.

“Non mi ero posto obiettivi particolari di classifica per il 2017, quanto piuttosto di crescere come continuità di rendimento e come livello di gioco, per cui se devo fare un primo bilancio posso ritenermi soddisfatto. Ma questo non significa assolutamente cullarsi sugli allori, so di dover lavorare ancora tanto e duro, e questo successo non deve cambiare il mio atteggiamento e la voglia di allenarmi a fondo ogni giorno, proprio con la stessa determinazione che avrei avuto se avessi perso al primo turno. Cosa devo migliorare? La priorità, come già detto, è la parte fisica, dove ci sono ampi margini a livello di forza, resistenza e spostamenti. Sul piano tecnico il rovescio è il fondamentale che bisogna irrobustire, fermo restando che sono convinto di poter ottenere di più anche da servizio e diritto. Insomma, sono tanti gli aspetti da curare per diventare sempre più competitivi”.

“Quando sento questa definizione di Next Gen, spero davvero di poter essere uno dei giocatori italiani che un domani troveranno posto tra i primi cento del mondo, nel momento in cui ci sarà un ricambio generazionale. Poi, pensando alle Finals di Milano, sarebbe qualcosa di fantastico poterle giocare, però non mi voglio mettere pressioni particolari da questo punto di vista. E’ sicuramente un’iniziativa molto positiva per noi giovani, che funge da ulteriore stimolo, erò ritengo opportuno concentrarsi nel proseguire il mio percorso di crescita: se poi ci sarà quella ciliegina, tanto meglio”.

Alessandro Orecchio