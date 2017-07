Challenger Cortina: Arrivano tre sorrisi da Matteo Berrettini, Andrea Arnaboldi e Matteo Viola. Fuori gli altri azzurri (Video)

Matteo Berrettini, Andrea Arnaboldi e Matteo Viola hanno superato il primo turno nel torneo challenger di Cortina.

Matteo, reduce dal suo primo titolo challenger a San Benedetto del Tronto, si è aggiudicato per 36 63 64 il derby tricolore con il qualificato Roberto Marcora ed al secondo turno dovrà vedersela con lo spagnolo Marcel Granollers, secondo favorito del tabellone.

Il canturino, invece, ha sconfitto per 63 61 il portoghese Goncalo Oliveira ed ora affronterà lo spagnolo Roberto Carballes-Baena, quarta testa di serie, che ha liquidato con un doppio 61 la wild card Andrea Vavassori. Il mestrino si è invece sbarazzato con lo score di 64 75 del croato Viktor Galovic ed al secondo turno affronterà il serbo Danilo Petrovic, che ha battuto per 75 63 Salvatore Caruso, sesta testa di serie.

Subito fuori, invece, il numero uno del seeding, il ligure Alessandro Giannessi, brillante semifinalista nell’Atp di Umago, che si è fatto sorprendere all’esordio per 57 6 64 dallo lo spagnolo Pedro Martinez.

Eliminati anche Matteo Donati, la wild card Jacopo Berrettini, Federico Gaio, settima testa di serie, sconfitto per 76(7) 75 dal qualificato serbo Mljan Zekic, e l’altra wild card Riccardo Balzerani, superato 60 67(5) 64 dall’argentino Andrea Collarini.

Challenger Cortina | Terra | e64.000 – 1° Turno

Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Miljan Zekic vs [7] Federico Gaio



CH Cortina Miljan Zekic Miljan Zekic 7 7 Federico Gaio [7] Federico Gaio [7] 6 5 Vincitore: M. ZEKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Zekic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Zekic 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 F. Gaio 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Zekic 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Gaio 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Zekic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Zekic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 F. Gaio 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Zekic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 M. Zekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Matteo Donati vs Guilherme Clezar (non prima ore: 11:00)



CH Cortina Matteo Donati Matteo Donati 6 6 5 Guilherme Clezar Guilherme Clezar 7 2 7 Vincitore: G. CLEZAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Donati 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Donati 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-4 → 5-5 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Donati 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 5-3 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Donati 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Donati 15-0 ace 30-0 4-1 → 5-1 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Donati 15-0 ace 30-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 ace 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Donati 15-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Donati 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 2-4 → 3-4 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Donati 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Donati 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Donati 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Juan Pablo Paz vs [2] Marcel Granollers



CH Cortina Juan Pablo Paz Juan Pablo Paz 0 7 6 Marcel Granollers [2] Marcel Granollers [2] 6 6 7 Vincitore: M. GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 J. Pablo Paz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Pablo Paz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 J. Pablo Paz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 J. Pablo Paz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Pablo Paz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Granollers 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Pablo Paz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Granollers 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 J. Pablo Paz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Pablo Paz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Pablo Paz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 J. Pablo Paz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 M. Granollers 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-3 → 0-4 J. Pablo Paz 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Pablo Paz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. [1] Alessandro Giannessi vs Pedro Martinez (non prima ore: 15:00)



CH Cortina Alessandro Giannessi [1] Alessandro Giannessi [1] 7 4 4 Pedro Martinez Pedro Martinez 5 6 6 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Giannessi 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 P. Martinez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Giannessi 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Giannessi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

5. Pedro Cachin / Juan Pablo Paz vs [3] Guilherme Clezar / Goncalo Oliveira



Il match deve ancora iniziare

Champagne De Vilmont – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Gerald Melzer vs Jaume Munar



CH Cortina Gerald Melzer [3] Gerald Melzer [3] 7 3 6 Jaume Munar Jaume Munar 5 6 3 Vincitore: G. MELZER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Melzer 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 G. Melzer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 2-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 G. Melzer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Melzer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Munar 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 G. Melzer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Munar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Melzer 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 J. Munar 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

2. [WC] Jacopo Berrettini vs [Q] Pedro Cachin (non prima ore: 11:00)



CH Cortina Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini 0 6 6 Pedro Cachin Pedro Cachin 6 4 7 Vincitore: P. CACHIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Berrettini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 J. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 J. Berrettini 15-0 30-0 40-15 1-0 → 2-0 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [Alt] Viktor Galovic vs Matteo Viola



CH Cortina Viktor Galovic Viktor Galovic 4 5 Matteo Viola Matteo Viola 6 7 Vincitore: M. VIOLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Viola 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Viola 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Galovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 V. Galovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Viola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 V. Galovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [Q] Roberto Marcora vs [SE] Matteo Berrettini



CH Cortina Roberto Marcora Roberto Marcora 6 3 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 6 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Marcora 15-0 30-0 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 M. Berrettini 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Marcora 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Andrea Collarini / Viktor Galovic vs Clement Geens / Karim-Mohamed Maamoun



Il match deve ancora iniziare

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Aldin Setkic vs Clement Geens



CH Cortina Aldin Setkic [8] Aldin Setkic [8] 6 1 4 Clement Geens Clement Geens 1 6 6 Vincitore: C. GEENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Geens 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 C. Geens 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-5 → 3-5 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 C. Geens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Geens 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 A. Setkic 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 C. Geens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Geens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 C. Geens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 C. Geens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Setkic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Geens 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Setkic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 C. Geens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Geens 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Geens 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Goncalo Oliveira vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 11:00)



CH Cortina Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 3 1 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 6 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-4 → 1-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Oliveira 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Oliveira 0-15 0-30 15-40 df 3-4 → 3-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Danilo Petrovic vs [6] Salvatore Caruso



CH Cortina Danilo Petrovic Danilo Petrovic 7 6 Salvatore Caruso [6] Salvatore Caruso [6] 5 3 Vincitore: D. PETROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Petrovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 6-5 → 7-5 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 D. Petrovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

4. [5] Guido Andreozzi vs Jordi Samper-Montana



CH Cortina Guido Andreozzi [5] Guido Andreozzi [5] 6 6 Jordi Samper-Montana Jordi Samper-Montana 1 3 Vincitore: G. ANDREOZZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Samper-Montana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Samper-Montana 15-0 30-0 40-15 4-2 → 4-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Samper-Montana 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 J. Samper-Montana 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Samper-Montana 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-1 → 6-1 J. Samper-Montana 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-1 → 5-1 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Samper-Montana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Samper-Montana 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrea Vavassori vs [4] Roberto Carballes Baena



CH Cortina Andrea Vavassori Andrea Vavassori 1 1 Roberto Carballes Baena [4] Roberto Carballes Baena [4] 6 6 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 df 1-5 → 1-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Riccardo Balzerani vs Andrea Collarini (non prima ore: 11:00)



CH Cortina Riccardo Balzerani Riccardo Balzerani 0 7 4 Andrea Collarini Andrea Collarini 6 6 6 Vincitore: A. COLLARINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Collarini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 R. Balzerani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Balzerani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 2-4 → 3-4 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Balzerani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 R. Balzerani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Balzerani 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 R. Balzerani 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 R. Balzerani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Balzerani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Balzerani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Balzerani 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Balzerani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Balzerani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 R. Balzerani 0-30 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Balzerani 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Christopher O’Connell vs Karim-Mohamed Maamoun



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Dragos Dima vs Carlos Taberner



Il match deve ancora iniziare