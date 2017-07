Lorenzo Giustino cede a Istomin ed viene eliminato al primo turno dell’Atp 250 di Gstaad

Rapida sconfitta per Lorenzo Giustino al primo turno del torneo Atp 250 di Gstaad (terra, € 482.060).

L’azzurro è stato superato dall’uzbeko Denis Istomin, 30 anni, Nr. 82 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 in 56 minuti di gioco.

Le ultime prestazioni incolori dell’avversario avevano fatto sperare in un colpaccio azzurro ma oggi si è vista una notevole differenza tra i due tennisti. Giustino non sembra ancora pronto a giocare a questi livelli, ha ceduto rapidamente, senza particolari sussulti e sembrando sempre in balia del più quotato avversario. Peccato!

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parte meglio l’avversario.

Giustino soffre già nel primo game e nel terzo gioco capitola.

Istomin è insidioso e, alla seconda palla break disponibile, ottiene il break.

L’uzbeko tiene bene il campo e sembra soffrire poco il gioco dell’azzurro, per lui è relativamente semplice girare in vantaggio 4-2 dopo 21 minuti di gioco.

Il dominio di Istomin è marcato in questo primo set e Giustino va spesso in sofferenza. L’italiano è bravo a risalire da 15-40 nel settimo game ma non riesce mai ad impensierire l’avversario sul proprio servizio.

Anzi, Lorenzo deve difendersi dai sempre più frequenti attacchi dell’uzbeko che, grazie a un secondo break nel nono gioco, sancisce la fine del parziale.

E’ 6-3 per Istomin in 30 minuti di gioco.

Secondo set: partenza sulla falsariga del set precedente.

Istomin gioca meglio e Lorenzo è spesso al gancio.

Tra il secondo e il terzo gioco già si svolta. Dapprima l’uzbeko ottiene il break a 30, successivamente mantiene il servizio risalendo da 15-40 e annullando ogni velleità di rimonta azzurra.

L’incontro scorre via veloce senza ulteriori sussulti e, dopo 17 minuti, si è già sul 4-1 in favore di Istomin.

La fine del match è vicina e si concretizza ancora con un break, nell’ottavo game, dove Giustino subisce quattro punti consecutivi dal 30-0.

E’ 6-2 per Istomin in 25 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Gstaad Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 3 2 Denis Istomin Denis Istomin 6 6 Vincitore: D. ISTOMIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Giustino 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Giustino 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 L. Giustino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 3-4 → 3-5 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Giustino – D. Istomin

00:54:46

1 Aces 5

4 Double Faults 0

66% 1st Serve % 66%

24/38 (63%) 1st Serve Points Won 24/29 (83%)

7/20 (35%) 2nd Serve Points Won 9/15 (60%)

3/7 (43%) Break Points Saved 2/2 (100%)

9 Service Games Played 8

5/29 (17%) 1st Return Points Won 14/38 (37%)

6/15 (40%) 2nd Return Points Won 13/20 (65%)

0/2 (0%) Break Points Won 4/7 (57%)

8 Return Games Played 9

31/58 (53%) Total Service Points Won 33/44 (75%)

11/44 (25%) Total Return Points Won 27/58 (47%)

42/102 (41%) Total Points Won 60/102 (59%)

192 Ranking 82

25 Age 30

Naples, Italy Birthplace Orenburg, Russia

Naples, Italy Residence Tashkent, Uzbekistan

6’0″ (182 cm) Height 6’2″ (187 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 194 lbs (88 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2004

0/0 Year to Date Win/Loss 8/13

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$226,724 Career Prize Money $5,038,510

Davide Sala