WTA Bastad: Sara Errani al secondo turno

Sara Errani conquista il secondo turno del torneo Wta International di Bastad (terra, $250.000).

L’azzurra ha superato all’esordio la tedesca Tamara Korpatsch, 22 anni, Nr. 124 del mondo, con il risultato di 76 (11) 62 dopo 1 ora e 48 minuti di partita.

Al secondo turno Sara Errani sfiderà Garcia (3) o Begu.

Primo set: parziale stranissimo, in cui i turni di battuta da mantenere sono un ostacolo e le emozioni non mancano.

Inizialmente la differenza la fa l’unico turno di servizio mantenuto dalla Korpatsch nel quinto gioco, gioco che le permette di condurre sempre l’incontro.

Tra il nono e il dodicesimo game succede di tutto. Dapprima la tedesca spreca due set point sul 40-15 e si fa beffare dall’italiana. Successivamente la Errani sembra aggiustare la mira ed effettuare lo scatto decisivo. Turno di battuta finalmente mantenuto nel decimo gioco e break a 30 nel game successivo.

Al servizio per chiudere il set, anche l’italiana cede. La Errani è costretta a lasciare il turno di battuta a 15 e l’esito del set diventa quindi il tiebreak.

Il tiebreak conferma il pazzo andamento dell’incontro. Sarita scappa subito sul 4-0, salvo subire il veemente ritorno tedesco che si concretizza in sei punti consecutivi. Qui è brava l’italiana ad annullare bene i due set point e a girare sul 6-6.

Da qui in poi si segue l’andamento dei servizi, con le due contendenti abili a non perdere la battuta. Il primo minibreak è quello vincente e succede al ventiquattresimo punto, con Sarita che chiude un set combattutissimo.

E’ 7-6(11) in un’ora e sei minuti di gioco.

Secondo set: il finale del set precedente ha lasciato strascischi in campo.

La tedesca ne risente mentre Sarita ne approfitta per scappare subito avanti: break nel secondo game e 2-0 italiano, esattamente pochi secondi prima che una forte pioggia interrompa l’incontro.

Alla ripresa Sarita si portava subito sul 5 a 0, prima di chiudere la partita per 6 a 2, dopo qualche esitazione sul finale.

La partita punto per punto



WTA Bastad Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 6 2 Sara Errani Sara Errani 7 6 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 T. Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-3 → 0-4 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 6-6 → 6-7 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 T. Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 T. Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 T. Korpatsch 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

T. Korpatsch – S. Errani

01:48:13

1 Aces 0

2 Double Faults 0

68% 1st Serve % 86%

25/55 (45%) 1st Serve Points Won 27/55 (49%)

11/26 (42%) 2nd Serve Points Won 5/9 (56%)

8/16 (50%) Break Points Saved 2/8 (25%)

10 Service Games Played 10

28/55 (51%) 1st Return Points Won 30/55 (55%)

4/9 (44%) 2nd Return Points Won 15/26 (58%)

6/8 (75%) Break Points Won 8/16 (50%)

10 Return Games Played 10

36/81 (44%) Total Service Points Won 32/64 (50%)

32/64 (50%) Total Return Points Won 45/81 (56%)

68/145 (47%) Total Points Won 77/145 (53%)

136 Ranking 87

22 Age 30

Hamburg, Germany Birthplace Bologna, Italy

Hamburg, Germany Residence Bologna, Italy

1.70 m Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

56 kg Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Professional Turned Pro Pro (2002)

17/16 Year to Date Win/Loss 17/18

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 9

$115,140 Career Prize Money $13,051,962

Davide Sala