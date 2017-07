Marco Cecchinato eliminato al primo turno dell’Atp 500 di Amburgo. Passa Florian Mayer in due set

Sconfitta in due set per Marco Cecchinato al primo turno dell’Atp 500 di Amburgo (terra, € 1.499.940).

Il tennista italiano è stato superato dal tedesco Florian Mayer, 33 anni, Nr. 101 Atp, con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco.

C’era ottimismo circa il match odierno di Marco. L’azzurro era dato in buona forma e l’avversario era ostico ma abbordabile; purtroppo il campo ha dato risposte diverse, con Cecchinato che ha disputato un’ottima parte iniziale di match, salvo farsi superare nelle fasi salienti del set e dominare nel secondo parziale.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parte meglio l’azzurro, subito ben messo in campo e all’apparenza superiore.

Il problema di Marco è il non concretizzare. Si spiegano così le tre palle break annullate dal teutonico nel secondo gioco e un’altra insidiosa palla break sventata nel sesto game.

Troppe occasioni mancate portano alla beffa, che si concretizza in un break inaspettato di Mayer nel settimo game.

Il parziale sembra segnato per Cecchinato a cui riesce la cosa più complicata; reagire subito. E lo fa bene: controbreak immediato a 15 e inerzia del match spostata nuovamente sui binari italiani.

L’azzurro però, non viene galvanizzato dal break finalmente ottenuto, anzi, si spegne. Mayer sale di ritmo e impegna severamente Marco nel nono game (game in cui annulla tre palle break) ma il sorpasso tedesco è solo rimandato. Il break arriva puntuale, a 30 nell’undicesimo gioco e manda il teutonico a servire per il set.

Qui a Cecchinato non riesce un secondo miracolo. L’avversario tiene bene il proprio turno di servizio e, al secondo set point a disposizione, chiude il set.

E’ 7-5 per Mayer in 47 minuti di gioco.

Secondo set: con il passare dei minuti il padrone di casa si trova sempre più a suo agio.

Mayer acquista sicurezza di punto in punto e finisce per dominare il secondo parziale.

Brekka subito, nel terzo gioco, e incanala l’incontro sui binari a lui favorevoli.

Il break spezza definitivamente la resistenza dell’italiano che, da qui in poi, non riesce più a rendersi pericoloso.

E’ sempre il tedesco a passare, grazie a un altro break nel settimo gioco, break che fa calare definitivamente il sipario sul match.

Non ha problemi infatti Mayer a tenere il suo turno di battuta nel gioco successivo.

Al primo match point è 6-2 in 31 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Hamburg Marco Cecchinato Marco Cecchinato 5 2 Florian Mayer Florian Mayer 7 6 Vincitore: F. MAYER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-4 → 2-5 F. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Mayer 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 F. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 3-4 F. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Mayer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Mayer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

M. Cecchinato – F. Mayer

01:16:47

4 Aces 4

3 Double Faults 0

68% 1st Serve % 67%

28/43 (65%) 1st Serve Points Won 30/43 (70%)

7/20 (35%) 2nd Serve Points Won 11/21 (52%)

3/7 (43%) Break Points Saved 4/5 (80%)

10 Service Games Played 10

13/43 (30%) 1st Return Points Won 15/43 (35%)

10/21 (48%) 2nd Return Points Won 13/20 (65%)

1/5 (20%) Break Points Won 4/7 (57%)

10 Return Games Played 10

35/63 (56%) Total Service Points Won 41/64 (64%)

23/64 (36%) Total Return Points Won 28/63 (44%)

58/127 (46%) Total Points Won 69/127 (54%)

104 Ranking 101

24 Age 33

Palermo, Italy Birthplace Bayreuth, Germany

Palermo, Italy Residence Bayreuth, Germany

6’1″ (185 cm) Height 6’3″ (190 cm)

172 lbs (78 kg) Weight 180 lbs (81 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2001

1/4 Year to Date Win/Loss 5/13

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 2

$697,870 Career Prize Money $6,595,488

Davide Sala