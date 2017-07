Novak Djokovic e il problema al gomito. Dichiara il medico della squadra serba “Nole ha bisogno di riposare dalle 6 alle 12 settimane”

Novak Djokovic affronta un momento difficile della sua carriera.

Come riportato dal giornale Zurnal, nelle parole del Dr. Zdenko Milinkovic, medico della squadra serba di Coppa Davis, l’ex n.1 del mondo è di fronte ad un bivio.

Secondo il Dott Milinkovic, Novak saprà in questi giorni se la stima dei tempi di recupero è cambiata oppure verrà confermata: “Nole ha bisogno di riposare dalle 6 alle 12 settimane. Nelle prossime ora saprà con certezza se la stima verrà confermata, oppure modificata.

In questo periodo non potrà allenarsi con la racchetta, ma gli sarà solo consentito di eseguire esercizi fisici in palestra, continuando con la terapia. “