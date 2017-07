Martina Trevisan nel tabellone principale del Torneo Wta di Bastad. Sconfitta la Tomova in due set

Lottata vittoria per Martina Trevisan all’ultimo turno delle qualificazioni del torneo Wta International di Bastad (terra, $250.000).

La tennista azzurra ha superato la bulgara Viktoriya Tomova, 22 anni, Nr. 171 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-6(5) in un’ora e 52 minuti di gioco.

Bella prova di Martina che, con grinta e agonismo, entra nel main draw del torneo svedese. Il match è stato altalenante, con le due tenniste poco abili al servizio e spesso aggressive in risposta. Rimane comunque un ottimo risultato ottenuto contro un’avversaria da cui aveva perso pochi tornei fa in quel di Roma.

Speriamo ora in un sorteggio benevolo, un paio di combinazioni (Bjorklund in primis) sarebbero gradite.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio prepotente da parte dell’azzurra.

Martina vince due giochi fondamentali ai vantaggi e prova a scappare. Dapprima brekka nel secondo game alla prima palla a disposizione, successivamente risale da 15-40 e rintuzza il tentativo di rimonta avversario.

Quello che sembra un parziale agevole torna equilibrato pochi minuti dopo, grazie alla verve della Tomova, sempre pericolosa in risposta e brava a prendersi il controbreak a zero nel quinto gioco.

Da qui in poi ogni gioco diventa una lotta, con le due tenniste più abili nel gioco di risposta che al servizio. Dapprima Martina tenta una nuova fuga, grazie a un break conquistato da 40-0; successivamente la bulgara risponde all’attacco, grazie a un altro immediato controbreak, ai vantaggi nel settimo gioco.

La svolta avviene a cavallo tra l’ottavo e il nono game. La Trevisan brekka ancora la bulgara, questa volta a 30.

Ciò che fa la differenza è l’ultimo game in cui la Tomova cerca l’ennesima risposta ma l’azzurra fa buona guardia. Martina risale bene da 0-40 e, alla prima palla a disposizione, chiude il set.

E’ 6-3 per la Trevisan in 43 minuti di gioco.

Secondo set: si inizia sulla stessa lunghezza d’onda della conclusione del set precedente.

Martina è più efficace, sembra messa meglio in campo e cerca subito di fare la differenza.

Il break a 15 nel game d’apertura è un buon segnale, anche perché viene confermato nel gioco successivo, dopo aver annullato la solita insidiosa palla break avversaria.

Le difficoltà delle due contendenti nei turni di battuta sono evidenti e i break fioccano.

La bulgara riesce per due volte a riequilibrare la situazione (break a zero nel quarto game e break ai vantaggi nel sesto) ma l’azzurra prova sempre a scappare (break dopo un combattutissimo quinto gioco e break a 30 nel settimo gioco).

Le due tenniste si equivalgono e ne scaturisce un incontro lottato e giocato punto su punto. Il break della Tomova nell’ottavo game sancisce così la situazione di 4-4 dopo 42 minuti di gioco.

I game successivi sono caratterizzati da grandi rimpianti per l’italiana e dai soliti servizi balbettanti.

La Trevisan brekka ancora nel nono game dopo tre palle break ma il gioco successivo l’urlo rimane strozzato in gola. Spreca infatti un match point e si vede controbrekkare dalla Tomova.

Martina è brava a non abbattersi e a tornare a spingere. Il break a 30 nell’undicesimo game la manda nuovamente a servire per l’incontro.

Anche in questo frangente il turno di servizio si rivela più un peso che un vantaggio e la bulgara non ha difficoltà a brekkare, portando il match al tiebreak.

Il tiebreak è una sinfonia azzurra; Tomova riesce a far suo il punto iniziale poi viene travolta dall’onda azzurra: sei punti consecutivi di Martina che instradano il tiebreak e la partita.

Qui all’italiana subentra la paura di vincere. La bulgara riesce a risalire, annullando quattro match point, prima di alzare bandiera bianca.

E’ 7-6(5) per Martina in un’ora e nove minuti di gioco.

Md

(1) Wozniacki, Caroline vs Parmentier, Pauline

Qualifier vs Golubic, Viktorija

Qualifier vs (WC) Bjorklund, Mirjam

Barthel, Mona vs (9) Larsson, Johanna

(5) Suárez Navarro, Carla vs Paolini, Jasmine

Qualifier vs Mertens, Elise

Krunic, Aleksandra vs Qualifier

Qualifier vs (8) Goerges, Julia

(6) Bertens, Kiki vs Witthoeft, Carina

Qualifier vs Beck, Annika

Korpatsch, Tamara vs Errani, Sara

Begu, Irina-Camelia vs (3) Garcia, Caroline

(7) Siniakova, Katerina vs (WC) Peterson, Rebecca

Tig, Patricia Maria vs Qualifier

Alexandrova, Ekaterina vs (WC) Kulichkova, Elizaveta

Blinkova, Anna vs (2) Sevastova, Anastasija

M. Trevisan – V. Tomova

01:51:07

0 Aces 1

6 Double Faults 2

58% 1st Serve % 70%

25/49 (51%) 1st Serve Points Won 26/58 (45%)

12/35 (34%) 2nd Serve Points Won 10/25 (40%)

8/15 (53%) Break Points Saved 5/13 (38%)

11 Service Games Played 10

32/58 (55%) 1st Return Points Won 24/49 (49%)

15/25 (60%) 2nd Return Points Won 23/35 (66%)

8/13 (62%) Break Points Won 7/15 (47%)

10 Return Games Played 11

37/84 (44%) Total Service Points Won 36/83 (43%)

47/83 (57%) Total Return Points Won 47/84 (56%)

84/167 (50%) Total Points Won 83/167 (50%)

153 Ranking 167

23 Age 22

N/A Birthplace Sofia, Bulgaria

N/A Residence Sofia, Bulgaria

N/A Height 1.70 m

N/A Weight 62 kg

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Professional

18/13 Year to Date Win/Loss 17/17

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$70,846 Career Prize Money $167,785

Davide Sala