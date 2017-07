Roger Federer è l’emblema di una generazione che non vuole invecchiare (età media ranking dei primi 100 giocatori del mondo)

Roger Federer, oltre ad essere il giocatore più forte di tutti i tempi, è l’emblema di una generazione che non vuole invecchiare.

Dieci anni orsono, all’indomani del torneo londinese di Wimbledon, Roger guidava la classifica ATP. L’età media dei primi 100 giocatori del ranking era di 26 anni. Oggi, dopo dieci lunghi anni, Federer occupa la terza posizione e l’età media dei primi 100 è salita a 28,5.

Più delle parole possono le immagini.

Lo schema sopra riportato mostrano le prime 100 posizioni del 2017 e del 2007 per anno di nascita. In giallo le prima 10 e in arancio le prime 50.

Si vede subito come le lancette del tempo abbiano rallentato. La generazione 1981/82, quella di Federer per intenderci, che all’epoca aveva tra i 25 ed i 26 anni, contava nel 2007 4 giocatori nella top ten , 18 tra i primi 50 e ben 30 nei primi 100. Dieci anni dopo alla stessa età c’è solo il numero 10 del mondo, 5 top 50 e tredici giocatori nei primi 100 del mondo.

Non solo Federer. Se Roger può essere considerato un fenomeno senza tempo di certo non lo sono i suoi coetanei. I trentenni che popolano la classifica ATP non sono un’eccezione, Tutti i primi 5 giocatori del mondo hanno superato, o supereranno quest’anno, i trent’anni. Nei primi 50 ce ne sono ben 24 e nei primi 100 se ne contano 44.

Il paragone con il 2007 è impietoso. Nessun giocatore trentenne occupava la top ten. C’erano sette tennisti fra i primi 50 e 16 tra i primi 100.

Next Gen. Senza dubbio ad influire sull’età media avanzata ha influito l’affermarsi di una generazione di fenomeni. Federer, Wawrinka, Nadal, Djokovic e Murray vengono fuori contemporaneamente ogni 100 anni. Dobbiamo rassegnarci ad un tennis per Matusalemme? A guardare bene una speranza c’è. La next gen (19×6/7/8), che all’epoca era rappresentata da fenomeni assoluti contava 9 giocatori nella top 100, oggi non perde colpi, e seppure con classifiche non paragonabili, mantiene la stessa presenza.

Lillo Fede