Da Umago: Parlano Paolo Lorenzi e Andrey Rublev. Lorenzi “Io più lento del solito, lui non sbagliava nulla” (Con il video della partita)

Lorenzi, generosità ed esperienza non bastano contro il roccioso Rublev

Dura solo un’ora e 16’ il sogno di Paolo Lorenzi di riportare in Italia il trofeo del ‘Plava laguna Croatia Open Umag 2017’ che dodici mesi or sono era finito tra le mani di Fabio Fognini. Invece, anche questa sera il giovane ‘lucky loser’ russo Andrey Rublev è apparso un’autentica macchina, la stessa che da assoluta rivelazione aveva eliminato due sere fa il detentore ligure. Niente da fare sulla terra rossa del campo centrale ‘Stadium Goran Ivanisevic’, dunque, per l’esperto giocatore romano, unica testa di serie rimasta in gioco, peraltro condizionata anche da un problema muscolare e dalle fatiche accumulate 24 ore prima sullo stesso campo nel derby tricolore contro Alessandro Giannessi. I 19 anni di Rublev si sono fatti sentire contro i 35 dell’avversario, soprattutto in termini di incisività con Lorenzi abile a conquistare il game iniziale su proprio servizio, ma poi costretto a subire quattro giochi e due break di passivo consecutivi. Poi, un sussulto italiano con la scelta di provare a innervosire il glaciale avversario con parabole pronunciate che lo portano a risalire fino al 3-4 e al 4-5, prima di soccombere per 4-6 in 40’ esatti. Il secondo set, nonostante l’encomiabile resistenza di Lorenzi, si rivela ancor meno equilibrato e, dopo il solito game illusorio iniziale e una promettente tenuta fino al 2-2, Rublev vola subito sul 2-5 grazie anche alla solita sequenza di righe ‘timbrate’ e, infine, a chiudere i giochi al primo match point disponibile.

Lorenzi: “Io più lento del solito, lui non sbagliava nulla”

Dodici mesi dopo Kitzbuhel, Paolo Lorenzi sfiora un altro colpo gobbo. Ma è un risultato che vale molto in ogni caso e, perciò, la delusione è solo parziale. “Sono felicissimo comunque – esordisce il giocatore romano – Un’altra finale ATP ma, dopo due sconfitte, adesso devo vincerne una. Questa sera lui è partito molto bene e nel complesso ha sbagliato poco, molto bravo. Io, invece, ero più lento del solito: un pizzico di stanchezza, il caldo e i match impegnativi alle spalle…. C’è stato un momento, sul 5-4 0-30 in cui ci ho creduto di più, ma poi è andata così”. Il suo giochino fatto di parabole alte, alternando colpi profondi ed altri più corti, ha rischiato di mandare in tilt il giovane avversario. “Non avendo la potenza di altri giocatori – spiega – devo pur inventarmi qualcosa. Peccato! Il mio obiettivo ora è quello di migliorare il ranking della stagione precedente (35°): tuttavia, un secondo turno a Wimbledon e la finale qui a Umago non bastano a farmi guadagnare posizioni. Anzi, ne sto perdendo. Quindi, devo migliorare ancora ed essere sempre più aggressivo. E mettere a punto anche il servizio”.

Rublev: “Felice e stupefatto, ma devo ancora lavorare molto”

Il russo di ghiaccio, un giovane atleta con gli atteggiamenti e la condotta di gara dell’uomo maturo e smaliziato, affronta anche la vittoria con grande equilibrio. “Sono felice – conferma Andrey Rublev, ovviamente, in conferenza stampa – ma anche sorpreso. Faccio fatica a realizzare. Vorrei tornare qui il prima possibile. Sono consapevole, però, di dover lavorare ancora molto: non ho obiettivi di classifica, né punto a risultati particolari. È più importante lavorare duramente giorno dopo giorno per migliorare sotto ogni punto di vista”.

Dopo lo spettacolo agonistico, lo show nel cielo sopra Umago

Immediatamente dopo la conclusione del match, pubblico ancora immobile sulle tribune ad applaudire e atleti sulle rispettive panchine a recuperare dalle fatiche agonistiche dopo la stretta di mano finale a rete, viene posizionato un grande telo con il numero 28 (le edizioni della kermesse finora archiviate compresa questa, targata 2017) che subito viene ricoperto dalla gioventù e dall’entusiasmo dei raccattapalle in rapida sfilata. Dalla parte opposta del campo, invece, le splendide hostess in divisa arancione griffata e tutti gli altri volontari del torneo, schierati sulle righe del campo anche per definire il percorso che le autorità e il ‘padrone di casa’ Goran Ivanisevic avrebbero coperto per le fasi istituzionali. Quindi, il rito delle premiazioni e dei ringraziamenti: a partire da Paolo Lorenzi (generoso in fatto di complimenti nei confronti del giovane avversario, ma anche di ringraziamenti all’indirizzo della famiglia, dei tifosi e del tecnico, prima di assicurare la sua presenza tra dodici mesi per puntare nuovamente al primo gradino del podio) e per finire con il quasi frastornato Andrey Rublev che ha confessato tutta la sua incredulità nel passare, nel giro di pochi giorni soltanto, da una possibile partenza (dopo aver fallito le qualificazioni dirette) al sollevare il trofeo al cielo da ‘lucky loser’ (recuperato solo grazie all’infortunio dell’altro Next Gen, Borna Ćorić), dopo cinque successi filati con tanto di vittime eccellenti e un solo set concesso: quello contro il detentore Fabio Fognini. Quindi, l’accensione della scritta ATP gigante in un angolo delle tribune, luci spente e il maestoso spettacolo pirotecnico per l’arrivederci al 2018 sulle note di ‘What a wonderful world’ di Louis Armstrong, interpretata in versione rigorosamente live da Goran Griff.