ITF Schio: Concluse le Qualificazioni. Ecco il tabellone principale

Si sono conclusi quest’oggi gli incontri validi per l’ultimo turno di qualificazioni del torneo GPS Group- Sanpaolo Invest- Mediolanum di Schio. Le partite hanno genericamente seguito un corso regolare, fatta eccezione per il match che vedeva opposte Anna Turati e Camilla Abbate, finito 6-0 al terzo in favore di Turati ma non prima di 3 ore di battaglia (7-5 5-7 6-0 lo score finale).

Da segnalare è poi il buonissimo match disputato dalla croata Kajevic, impostasi 6-3 6-4 sulla testa di serie numero 1 delle qualificazioni Perera-Ros. Dirompente poi la prestazione di Jablonovska che, a suon di smorzate e accelerazioni improvvise, ha saputo disporre agevolmente di Maria Vittoria Viviani ( 6-1 6-0). Non è stata da meno la condotta di Girbau Romero, sbarazzatasi con un doppio 6-1 della testa di serie numero 3 Kitagawa. Altro incontro senza storia è stato quello che vedeva opposte Francesca Bullani e Maria Aurelia Scotti: 6-0 6-1 in favore di Bullani che è apparsa in grandissima condizione. La testa di serie più alta rimasta in gara è la croata Ana Biskic, impostasi su Jaruskova col punteggio di 7-6 (0) 6-4.

Con la giornata di oggi si sono dunque concluse le qualificazioni, rimandando a domani l’inizio degli incontri validi per il tabellone principale.

Md

Paula Cristina GONCALVES [1] – VERONICA NAPOLITANO

Martina BIAGIANTI (WC) – Carla LUCERO

Federica DI SARRA (Q) – Ena KAJEVIC (Q)

Gabriela HORACKOVA – Lisa SABINO [6]

Stefania RUBINI [4] – Natalia ORLOVA

Manca PISLAK – Tereza POLANSKA (Q)

Verena HOFER – Beatrice TORELLI

Martina SPIGARELLI – Bianca TURATI [7]

Veronica MIROSHNICHENKO [8] – Maria MASINI

Carla GIRBAU ROMERO (Q) – Ana BISKIC (Q)

Natasha PILUDU – Jana JABLONOVSKA (Q)

Kim FONTANA (WC) – Maria MARFUTINA [3]

Anastasia GRYMALSKA [5] – Francesca BULLANI (Q)

Chiara GIAQUINTA (WC) – Lucia BRONZETTI

Anna TURATI (Q) – Monica CAPPELLETTI (WC)

Susan BANDECCHI – Camilla SCALA [2]

TD Quali

Ena KAJEVIC b. Meritxell PERERA ROS [1] 6-3 6-4

Ana BISKIC [2] b. Timea JARUSKOVA 7-6(0) 6-4

Carla GIRBAU ROMERO b. Rio KITAGAWA [3] 6-1 6-1

Tereza POLANSKA b. Anna-Lena NEUWIRTH 6-0 6-3

Jana JABLONOVSKA [5] b. Maria Vittoria VIVIANI 6-1 6-0

Anna TURATI [6] b. Camilla ABBATE 7-5 5-7 6-0

Francesca BULLANI [7] b. Maria Aurelia SCOTTI 6-0 6-1

Federica DI SARRA [8] b. Sabrina RITTBERGER [9] 7-6(4) 6-1