Da Imola: Il successo di Viktoria Kuzmova. Stefania Rubini sconfitta in finale

Basta un’ora ed un minuto a Viktoria Kuzmova per entrare nell’albo d’oro degli Internazionali di Imola 2017 (15-22 luglio, Tozzona Tennis Park, montepremi 25.000$).

La tennista slovacca, attuale n.149 del ranking mondiale e testa di serie n.1 del singles main draw imolese, rispetta il pronostico della vigilia travolgendo in finale Stefania Rubini (6-3; 6-3). La bolognese accusa nel fisico e nella mente la maratona da semifinale con la Arn subendo la pressione costante di un’avversaria che sbaglia con il contagocce. Solo applausi però per il percorso dell’atleta emiliana che riporta il tricolore e le note dell’inno di Mameli nello splendido cerimoniale d’avvio curato dallo staff del Tozzona Tennis Park di Massimiliano Narducci.

Se lo spettacolo agonistico scivola via senza particolari acuti, il numeroso pubblico sugli spalti si gode la consegna del 2° premio alla carriera intitolato alla memoria di Domenico “Dado” Dadina. A sorpresa lo ritira Alberto Tomba che si intrattiene per foto e autografi nel villaggio commerciale allestito dal tennis club di via Punta. Positivo il bilancio del direttore del torneo Narducci, incremento sensibile del numero degli spettatori ed incasso record per un invidiato format giunto ormai alla 14°edizione. Presente, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore allo sport Davide Tronconi che ha sottolineato l’importanza della kermesse tennistica nel panorama tematico di Imola. Analoga lunghezza d’onda per le parole delle protagoniste entusiaste dell’accoglienza ricevuta in città e dell’organizzazione maniacale dell’opera d’arte narducciana.

