Da Cortina: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Sono cominciati questa mattina gli incontri decisivi per la qualificazione al main draw degli Internazionali di Tennis di Cortina con ben quattro italiani al via. Alle 10 sono scesi in campo sul Centrale “Serena Wines 1881” l’argentino Juan Pablo Paz [tds 3] e l’italiano Marco Bortolotti [tds 5]. Un incontro bellissimo e combattuto che si è protratto fino all’epilogo finale del primo set con il tie-break vinto da Juan Pablo Paz. Il ventiduenne argentino, già vincitore di cinque Futures in carriera, è riuscito a mettere definitivamente la freccia nel secondo set, conquistando la vittoria che gli è valsa l’accesso al tabellone principale.

Sull’elegante campo “Champagne de Vilmont” hanno giocato il loro incontro il montenegrino Ljubomir Celebic e Roberto Marcora [tds 7]. Anche in questo caso l’incontro è stato vibrante sin dagli scambi iniziali ed ha vissuto di una elettrizzante imprevedibilità. Dopo aver perso il primo set, Marcora ha rotto definitivamente il ghiaccio a partire dai primi scambi della ripresa, conclusasi con un finale thrilling. Il tie-break ha premiato l’italiano che, a quel punto, ha colto l’opportunità di centrare un risultato importante e non se l’è fatta sfuggire, vincendo anche il terzo set e di conseguenza l’incontro.

A seguire l’incontro tra l’argentino Pedro Cachin [1] e l’italiano Daniele Capecchi, quest’ultimo già di vincitore di due incontri di qualificazione. La vittoria è andata al sudamericano in due set.

A concludere la giornata l’incontro tra Miljan Zekic [2] e il giovane promettente Gianluca Di Nicola [6], con i due giocatori che hanno messo in campo una prova di coraggio e tecnica. Al primo set vinto dal serbo al fotofinish è seguita la prontissima risposta dell’italiano nella ripresa. Nonostante gli sforzi dell’atleta azzurro è, alla fine, Miljan Zekic a spuntarla al terzo set e ad aggiudicarsi il pass per il tabellone principale.

Grande risalto anche al “Kids Weekend” con tre ospiti di eccezione che hanno scattato foto e firmato autografi con i molti bambini presenti. Uno dei personaggi in questione è il forte tennista spagnolo Marcel Granollers, che è tra gli atleti di punta in questa edizione degli Internazionali e che ha accettato più che volentieri di passare del tempo con i giovani tennisti in erba. A seguire è stata la volta di Matteo Viola che ha fatto divertire i bambini e, per concludere in bellezza, è sceso in campo a palleggiare anche il promettente tennista italiano Matteo Donati.

Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Daniele Capecchi / Gianluca Di Nicola vs [2] Romain Arneodo / Riccardo Ghedin

2. Matteo Donati vs Guilherme Clezar (non prima ore: 12:00)

3. [Q] Miljan Zekic vs [7] Federico Gaio (non prima ore: 13:30)

Champagne De Vilmont – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Steven De Waard / Ben Mclachlan vs Salvatore Caruso / Matteo Viola

2. [WC] Jacopo Berrettini vs [Q] Pedro Cachin (non prima ore: 13:00)