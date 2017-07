WTA Bastad: Il Tabellone Principale. Due azzurre al via. Sorteggio non fortunato per Jasmine Paolini

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno impegnate la prossima settimana nel torneo WTA International di Bastad.

La Errani affronterà all’esordio la tedesca Tamara Korpatsch, classe 1995 e n.136 WTA.

Invece Jasmine Paolini sfiderà Anett Kontaveit, n.4 del seeding.

WTA Bastad International | Terra | $250.000

(1) Wozniacki, Caroline vs Parmentier, Pauline

Qualifier vs Golubic, Viktorija

Qualifier vs (WC) Bjorklund, Mirjam

Barthel, Mona vs (5) Suárez Navarro, Carla

(4) Kontaveit, Anett vs Paolini, Jasmine

Larsson, Johanna vs Mertens, Elise

Krunic, Aleksandra vs Qualifier

Qualifier vs (8) Goerges, Julia

(6) Bertens, Kiki vs Witthoeft, Carina

Qualifier vs Beck, Annika

Korpatsch, Tamara vs Errani, Sara

Begu, Irina-Camelia vs (3) Garcia, Caroline

(7) Siniakova, Katerina vs (WC) Peterson, Rebecca

Tig, Patricia Maria vs Qualifier

Alexandrova, Ekaterina vs (WC) Kulichkova, Elizaveta

Blinkova, Anna vs (2) Sevastova, Anastasija