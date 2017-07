ATP Umago, Bastad e Newport: I risultati con il live dettagliato delle Finali (Live alle ore 20 Paolo Lorenzi vs Andrey Rublev, Sondaggio)

ATP Umag 250 | Terra | e482.060 – Finale

Il match deve ancora iniziare

ATP Umago - Chi vincerà la Finale? Paolo Lorenzi (2-0)

Paolo Lorenzi (2-1)

Andrey Rublev (2-0)

Andrey Rublev (2-1) View Results

1. [LL] Andrey Rublevvs [4] Paolo Lorenzi

ATP Bastad 250 | Terra | e482.060 – Finale

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [PR] Sander Arends / Matwe Middelkoop vs Julian Knowle / Philipp Petzschner



ATP Bastad Sander Arends / Matwe Middelkoop Sander Arends / Matwe Middelkoop 40 2 3 Julian Knowle / Philipp Petzschner • Julian Knowle / Philipp Petzschner 30 6 2 2 palle break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Knowle / Petzschner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-2 S. Arends / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Knowle / Petzschner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Arends / Middelkoop 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Knowle / Petzschner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Arends / Middelkoop 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Knowle / Petzschner 15-0 30-0 40-15 2-5 → 2-6 S. Arends / Middelkoop 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 J. Knowle / Petzschner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 S. Arends / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Knowle / Petzschner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Arends / Middelkoop 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 J. Knowle / Petzschner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 S. Arends / Middelkoop 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Alexandr Dolgopolov vs [8] David Ferrer (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Newport 250 | Erba | $535.625 – Finale

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jim Courier vs Mardy Fish (esibizione)



Il match deve ancora iniziare

2. Andy Roddick vs James Blake (esibizione)



Il match deve ancora iniziare

3. Jim Courier OR Mardy Fish vs Andy Roddick OR James Blake (esibizione finale)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] John Isner vs [Q] Matthew Ebden (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare