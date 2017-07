Sabato 16 Settembre 2017 si terrà a Milano un imperdibile Corso di Giornalismo Tennistico: Teoria + Pratica!

“Presentalo brevemente così che possano leggerlo, chiaramente così che possano apprezzarlo, in maniera pittoresca che lo ricordino e soprattutto accuratamente, così che possano essere guidati dalla sua luce” (Joseph Pulitzer).

Semplice no? Se vuoi che il giornalismo diventi il tuo lavoro, iscriviti al Corso teorico e pratico organizzato da Cataliotti Tennis Workshop.

Imparerai a scrivere una notizia BREVEMENTE, così che tutti possano leggerla. Imparerai a scriverla CHIARAMENTE, così che possa essere apprezzata. Scoprirai come renderla PITTORESCA, per fare in modo che la ricordino. E infine, soprattutto, ti insegneremo a scriverla in ACCURATAMENTE, affinché la sua luce guidi il lettore nel mondo in cui lo vorrai condurre.

Come ci riusciremo? Lo faremo in una intensa giornata di studio in quattro modalità diverse: 1) come si diventa giornalisti sportivi tra diritti e doveri, a cura dell’avv. Jean-Christophe Cataliotti; 2) tecniche di redazione di notizie per il web 3) la telecronaca nel tennis, a cura di JACOPO LO MONACO, docente principale del workshop 4) esercitazioni pratiche consistenti sia nella redazione di articoli che nella simulazione di telecronache tennistiche.

Docente principale del corso sarà JACOPO LO MONACO, la prima voce del tennis di EUROSPORT, laureatosi in giornalismo alla Pepperdine University a Malibu (California). Ex tennista professionista, è giornalista e telecronista di EUROSPORT dal marzo del 2000.

Parteciperanno all’incontro formativo altri giornalisti e ospiti a sorpresa.

Nell’arco di una giornata di 7 ore, i vari argomenti saranno affrontati sia dal punto di vista teorico che attraverso prove pratiche, che simuleranno anche l’andamento di una tipica giornata in redazione.

A tutti corsisti sarà offerta l’opportunità di scrivere sul BLOG del sito www.tennisworkshop.it firmando i propri pezzi!

Si consiglia di portare un PC portatile o un TABLET per poter simulare insieme una giornata di lavoro.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

Max iscritti: 20. Il corso è aperto a tutti. Non sono richiesti titoli di studio particolari né ci sono limiti di età.

Per iscrizioni clicca qui: