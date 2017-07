Challenger Cortina: I risultati con il Live dettagliato del turno decisivo di Qualificazione. Roberto Marcora nel main draw.

Md

(1) Giannessi, Alessandro vs Martinez, Pedro

(WC) Dima, Dragos vs Taberner, Carlos

(Alt) Galovic, Viktor vs Viola, Matteo

Petrovic, Danilo vs (6) Caruso, Salvatore

(3) Melzer, Gerald vs Munar, Jaume

Donati, Matteo vs Clezar, Guilherme

(WC) Berrettini, Jacopo vs (Q) Cachin, Pedro

(Q) Zekic, Miljan vs (7) Gaio, Federico

(8) Setkic, Aldin vs Geens, Clement

O’Connell, Christopher vs Maamoun , Karim-Mohamed

Oliveira, Goncalo vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Vavassori, Andrea vs (4) Carballes Baena, Roberto

(5) Andreozzi, Guido vs Samper-Montana, Jordi

(WC) Balzerani, Riccardo vs Collarini, Andrea

(Q) Marcora, Roberto vs (SE) Berrettini, Matteo

(Q) Paz, Juan Pablo vs (2) Granollers, Marcel

Challenger Cortina | Terra | e64.000 – TD Qualificazione

Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Juan Pablo Paz vs [5] Marco Bortolotti



CH Cortina Juan Pablo Paz [3] Juan Pablo Paz [3] 7 6 Marco Bortolotti [5] Marco Bortolotti [5] 6 2 Vincitore: J. PAZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Pablo Paz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Bortolotti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 J. Pablo Paz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 M. Bortolotti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Bortolotti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Bortolotti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Bortolotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Pablo Paz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Pablo Paz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 4-3 M. Bortolotti 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. Bortolotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Pablo Paz 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Bortolotti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Pablo Paz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [2] Miljan Zekic vs [6] Gianluca Di Nicola



CH Cortina Miljan Zekic [2] Miljan Zekic [2] 7 2 6 Gianluca Di Nicola [6] Gianluca Di Nicola [6] 5 6 3 Vincitore: M. ZEKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Zekic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Zekic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 G. Di Nicola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Zekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Zekic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 G. Di Nicola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Zekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 G. Di Nicola 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Zekic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 6-5 → 7-5 M. Zekic 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Zekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Zekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Champagne De Vilmont – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Ljubomir Celebic vs [7] Roberto Marcora



CH Cortina Ljubomir Celebic [4] Ljubomir Celebic [4] 6 6 4 Roberto Marcora [7] Roberto Marcora [7] 0 7 6 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Celebic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Marcora 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 L. Celebic 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Celebic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Marcora 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 L. Celebic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Celebic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 L. Celebic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Celebic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Celebic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Celebic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Celebic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 L. Celebic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Celebic 15-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 R. Marcora 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 L. Celebic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Celebic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Marcora 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2. [1] Pedro Cachin vs Daniele Capecchi