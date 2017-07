Da Umago: Le dichiarazioni di Paolo Lorenzi e Ale Giannessi. Dichiara Paolo “Ho avuto qualche problema fisico a metà del secondo set, ma poi sono stato bravo a spingere all’inizio del terzo e a servire meglio di prima. Alessandro è un grande amico”

Derby e finale contro Rublev per Lorenzi, a Giannessi l’onore delle armi

Dura 2h36’ in derby tricolore con la finale del ‘Plava laguna Croatia Open Umag 2017’ in palio. E, domani sera sulla terra rossa del campo centrale ‘Stadium Goran Ivanisevic’, scenderà l’esperto Paolo Lorenzi (unica testa di serie rimasta in gioco) per contendere al giovane ‘lucky loser’ russo Andrey Rublev il titolo che nel 2016 era stato di Fabio Fognini. Per superare l’amico e compagno di allenamenti Alessandro Giannessi, tuttavia, il romano ha dovuto imporsi al termine di un confronto duro ed equilibrato, cavalleresco ma per nulla amichevole. E che, in prospettiva della finale di domani, ha richiesto un enorme dispiego di energie. Buona la partenza di Lorenzi che vola subito sul 3-0 e risulta poi impendibile. Meglio, invece, il ligure nel secondo set che, nonostante la richiesta di intervento medico da parte di Lorenzi per un problema muscolare sull’1-2, vedeva quest’ultimo avanti fino a 4-2 prima dei quattro game consecutivi conquistati da Giannessi. Equilibrato e sfibrante anche l’ultimo set (richiesta del medico per entrambi) ma, dopo aver rimontato un break sul 2-2, Lorenzi trova la forza per spingere fino al 5-2 che prelude alla misurata esultanza finale.

Lorenzi: “Obiettivo recuperare dalla fatica per una finale al massimo”

Lorenzi il vecchietto continua a stupire: non solo esperienza, ma anche resistenza fisica e determinazione fino all’ultimo punto. “Preferirei avere qualche anno in meno – esordisce dopo il successo – ma va bene così. Sono felicissimo, ovviamente. Ma sono anche molto stanco e il mio primo pensiero è quello di recuperare in vista della finale. Ho avuto qualche problema fisico a metà del secondo set, ma poi sono stato bravo a spingere all’inizio del terzo e a servire meglio di prima. Alessandro è un grande amico, ci alleniamo insieme ed era anche al mio matrimonio: poi, però, ognuno cerca sempre di vincere. Ho iniziato attaccandolo sul rovescio, ho finito attaccandolo sul dritto”. E ora sotto con Rublev. “Gioca molto bene e, quando è in giornata, può diventare un bruttissimo cliente con i suoi colpi sempre più forti. Non l’ho visto all’opera contro Fognini – aggiunge – e so già che sarà dura. Ci sono i video e parlerò con il mio tecnico: spero solo di stare bene”.

Giannessi: “Ho dato tutto, non posso che essere soddisfatto”

Alessandro Giannessi, sportivamente, la prende come un altro passo avanti. Giunto a un solo passo dalla finale, è costretto a cedere sotto i colpi di un amico. “E’ stata dura – ammette – Eravamo entrambi molto stanchi e abbiamo dato tutto. Paolo ha più esperienza di me in questi frangenti e l’ha fatta pesare. Sono comunque soddisfatto, ho dato tutto e credo di aver espresso un buon tennis nonostante le partite dure alle spalle e l’umidità fastidiosa. È stato un ottimo torneo anche mentalmente”. Un consiglio a Lorenzi? “Non ne ha bisogno. Sarà durissima, ma di certo farà del suo meglio”. E adesso? “Prima Cortina, più avanti gli Stati Uniti”.