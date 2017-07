Américo Lanzoni Netto squalificato per doping

Américo Lanzoni Netto, tennista brasiliano, ieri ha ricevuto una sospensione di tre anni e nove mesi per doping. Il giocatore è stato sanzionato dalla ITF nell’ambito di un procedimento retroattivo risalente al 24 giugno dell’anno passato e non potrà così prendere parte ad alcun evento fino al marzo del 2020.

Nell’aprile del 2016, a Lanzoni era stato effettuato un test antidoping a sorpresa durante un torneo Challenger che si stava disputando a San Paolo. Il giocatore è risultato positivo alla sostanza 19-norandrosterone, considerata proibita dalla WADA (World Anti-Doping Agency) in quanto metabolica del nandrolone, un anabolizzante che deriva dal testosterone.

Il ventottenne non si è mai distinto nel circuito Challenger e non ha tanto meno mai ottenuto punti a livello ATP. Le sue migliori prestazioni, inoltre, sono avvenute in doppio ed il suo best ranking corrisponde alle posizione numero 1460 della classifica (raggiunto nel maggio del 2011).

Edoardo Gamacchio