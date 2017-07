Fiori d’arancio per Agnieszka Radwanska, Andra Hlavackova e Yanina Wickmayer

Fiori d’arancio per Agnieszka Radwanska. La polacca ha sposato ieri pomeriggio il connazionale Dawid Celt (ex tennista con un best ranking di numero 852 Atp), fidanzato storico della 27enne campionessa di Cracovia, attualmente numero 10 del ranking mondiale.

Wozniacki e Kerber presenti al matrimonio della Radwanska



Sposa anche ieri mattina Andrea Hlavackova, convolata a nozze con Fabrizio Sestini, uno dei rappresentanti dell’ATP ai tornei.

La settimana scorsa, invece, si era sposata Yanina Wickmayer.