ATP Gstaad: Lorenzo Giustino centra la qualificazione. Stefano Napolitano si ferma al turno decisivo

Stefano Napolitano è stato eliminato al turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Gstaad.

Il piemontese, numero 181 Atp e sesta testa di serie, ha ceduto per 76(3) 57 76(3), dopo quasi due ore e mezza di battaglia, al tedesco Daniel Brands, numero 220 Atp.

Supera le qualificazioni, invece, Lorenzo Giustino. Il campano, numero 182 Atp e settima testa di serie, ha sconfitto il brasiliano Joao Souza, numero 137 Atp e seconda testa di serie delle quali con due tiebreak.

(1) Goffin, David vs Bye

Youzhny, Mikhail vs Albot, Radu

Monteiro, Thiago vs Dolgopolov, Alexandr

Olivo, Renzo vs (6) Haase, Robin

(3) Lopez, Feliciano vs Bye

(Q) Hanfmann, Yannick vs Bagnis, Facundo

Bellucci, Thomaz vs Laaksonen, Henri

Giraldo, Santiago vs (8) Sousa, Joao

(5) Lorenzi, Paolo vs (WC) Chiudinelli, Marco

(Q) Brands, Daniel vs (PR) Gulbis, Ernests

Gombos, Norbert vs Daniel, Taro

Bye vs (4/WC) Fognini, Fabio

(7) Lajovic, Dusan vs Brown, Dustin

(Q) Giustino, Lorenzo vs Istomin, Denis

(WC) Bellier, Antoine vs (Q) Sakharov, Gleb

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto

ATP Gstaad 250 | Terra | e482.060 – TD Quali

Sportzentrum 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Adrian Bodmer vs [8] Gleb Sakharov



2. [4] Yannick Hanfmann vs [Alt] Jonathan Eysseric (non prima ore: 12:00)



Sportzentrum 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Daniel Brands vs [6] Stefano Napolitano



2. [2] Joao Souza vs [7] Lorenzo Giustino (non prima ore: 12:00)



