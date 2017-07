ATP Umago: Paolo Lorenzi si aggiudica il derby azzurro contro Alessandro Giannessi e approda in finale (Video)

Paolo Lorenzi approda in finale del torneo ATP 250 di Umago (e482.060, terra).

Lorenzi si aggiudica il derby tutto italiano contro Alessandro Giannessi, n.104 ATP ma prossimo n.84 ATP con questa semifinale, con il punteggio finale di 6-2 4-6 6-3 dopo 2 ore e 37 minuti di gioco.

Per Paolo si tratta della quarta finale in carriera nel circuito maggiore dopo Sao Paulo 2014, Kitzbuhel 2016 (dove vinse il torneo) e Quito 2017, dove si arrese a Victor Estrella Burgos.

In finale Paolino sfiderà il giovane russo Andrey Rublev (LL) classe 1997 e n.74 del mondo.

Primo Set: Partiva bene il tennista senese che si portava subito in vantaggio per 3-0, grazie al break realizzato nel secondo gioco a 15, dopo un doppio fallo di Giannessi. I due tennisti poi tenevano i loro turni di battutta, con Giannessi che aveva qualche difficoltà, ma senza annullare palle break.

Sul 5-2 arrivava la svolta definitiva del set, con Paolo che strappava per la seconda volta il servizio ad Alessandro (a 15) e al primo set point utile si aggiudicava per 6-2 la prima partita.

Secondo Set: A partire bene era Giannessi, che dopo aver operato il break nel gioco di apertura del set, riusciva a confermarlo portandosi sul 2-0.

Nel quarto gioco Lorenzi dopo un game fiume alla quinta occasione operava il contro break che gli consentiva di impattare sul 2-2.

Nel sesto gioco Paolo in vantaggio per 3-2, dopo aver annullato una palla del tre pari, si issava sul 4-2 e battuta.

Lo spezzino non mollava e così realizzava l’immediato contro break a 15, riportandosi sotto sul 3-4. Partiva la rimonta di Giannessi, che sul 4-4 strappava il servizio al tennista toscano ai vantaggi andando sul 5-4 a servire per il set. Alla prima palla set, Alessandro non tremava e con uno smash vincente portava a casa per 6-4 la seconda partita.

Terzo Set: Nel terzo gioco Lorenzi perdeva a 15 la battuta, così Giannessi si portava avanti sul 2-1 e servizio. Nel game successivo il n.34 del mondo realizzava l’immediato contro break impattando sul 2-2. Nel sesto parziale con il tennista toscano avanti 3-2, Paolino con un dritto vincente da metà campo realizzava il break che lo portava sul 4-2. Il break veniva confermato dal senese che così conduceva per 5 giochi a 2 sul tennista ligure. Sul 5-3 Paolo serviva per il match e alla seconda palla match, dopo una risposta di dritto in rete di Giannessi, portava a casa la terza frazione per 6-3.

La partita punto per punto



ATP Umag Paolo Lorenzi [4] Paolo Lorenzi [4] 6 4 6 Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 2 6 3 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-2 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Giannessi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

P. Lorenzi – A. Giannessi

02:36:21

3 Aces 1

1 Double Faults 6

62% 1st Serve % 62%

35/56 (63%) 1st Serve Points Won 30/58 (52%)

18/34 (53%) 2nd Serve Points Won 18/36 (50%)

3/7 (43%) Break Points Saved 9/15 (60%)

14 Service Games Played 13

28/58 (48%) 1st Return Points Won 21/56 (38%)

18/36 (50%) 2nd Return Points Won 16/34 (47%)

6/15 (40%) Break Points Won 4/7 (57%)

13 Return Games Played 14

53/90 (59%) Total Service Points Won 48/94 (51%)

46/94 (49%) Total Return Points Won 37/90 (41%)

99/184 (54%) Total Points Won 85/184 (46%)

34 Ranking 104

35 Age 27

Rome, Italy Birthplace La Spezia, Italy

Siena, Italy Residence La Spezia, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 180 lbs (81 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2003 Turned Pro 2008

16/21 Year to Date Win/Loss 3/4

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$3,477,097 Career Prize Money $508,044

Luigi Calvo