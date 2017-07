ITF Schio: Il resoconto della prima giornata di qualificazioni

È ufficialmente cominciato il torneo internazionale GPS- SANPAOLO INVEST- MEDIOLANUM di Schio. Oggi, sotto un sole cocente, si sono disputati gli incontri validi per il primo turno di qualificazioni.

I pronostici sono stati rispettati, avendo vinto tutte le teste di serie scese in campo.

Il programma sul centrale, a conferma di ciò, è avanzato piuttosto celermente, con le giocatrici favorite che si sono sbarazzate piuttosto agevolmente delle avversarie: la testa di serie numero 1 Perera Ros ha travolto nel primo parziale la Palcatova, rallentando un po’ nel secondo ma incamerandolo ciononostante (6-0 7-5 il risultato finale); bene anche la ceca Polanska che, dopo un primo set lottato, ha condotto agevolmente nel secondo, estromettendo così dal torneo la tedesca Proese (7-5 6-3); la testa di serie numero 2, Ana Biskic, ha dominato l’incontro che la vedeva opposta all’argentina Pereyra Sellart, accedendo dunque al turno finale delle qualificazioni; chiudeva il programma sul centrale la Jablonovska (testa di serie numero 5) che disponeva agevolmente dell’italiana Bordo Chiara ( 6-2 6-1 lo score). Sicuramente più corposo, oltre che più lento, il programma sugli altri due campi del circolo: a parte un doppio 6-0 con cui Rittberger ha superato la belga Maesfranckx, gli altri incontri sono stati genericamente più combattuti; la giapponese Kitagawa (testa di serie numero 3) ha dovuto sudare e non poco per avere la meglio sull’italiana Bonometti, dimostratasi particolarmente ispirata nel primo parziale, salvo calare nel prosieguo dell’incontro (2-6 6-2 6-2 il risultato finale); battaglia anche tra Neuwirth e Bertoldo, con l’austriaca che alla lunga ha saputo spuntarla ( 6-1 6-7 6-4); l’unica italiana fino ad ora approdata al turno finale di qualificazioni, è Viviani Maria Vittoria, impostasi al terzo parziale nel derby che la vedeva opposta a Fossa Huergo (4-6 6-4 6-3). Questa sera si disputeranno gli ultimi match del primo turno di qualificazioni, dovendo nella giornata di domani completarsi il primo tabellone.

Bisogna invece attendere lunedì per assistere ai primi incontri del tabellone principale.

Risultati prima giornata

ITF Internazionale femminile GPS- SANPAOLO INVEST- MEDIOLANUM di Schio

Court 1

[4] Polanska, Tereza CZE b. Proese, Natalie GER 7-5 6-3

[1] Perera Ros, Meritxell ESP b. Palcatova, Barbora SVK 6-0 7-5

[2] Biskic, Ana CRO b. Pereyra Sellart, Maria ARG 6-4 6-0

[5] Jablonovska, Jana SVK b. (WC) Bordo, Chiara ITA 6-2 6-1

Court 2

[9] Rittberger, Sabrina GER b. Maesfranckx, Odile BEL 6-0 6-0

Kajevic, Ena CRO b. (WC) De Santis, Elena ITA 6-0 6-2

[3] Kitagawa, Rio JPN b. Bonometti, Francesca ITA 2-6 6-2 6-2

Viviani, Maria Vittoria ITA b. Fossa Huergo, Nicole ITA 4-6 6-3 6-4

Abbate, Camilla ITA Guglielminotti, Sara ITA

[8] Di Sarra, Federica ITA (WC) Dario, Alessia ITA

Court 3

Neuwirth, Anna-Lena AUT b. Bertoldo, Jessica ITA 6-1 6-7(6) 6-4

Jaruskova, Timea SVK b. Alegre Ferre, Alexandra ESP 6-0 6-1

(WC) Girbau Romero, Carla ESP b. Vallone, Lisa ITA 7-6(2) 6-2

[6] Turati, Anna ITA b. Bianchi, Alessia ITA 6-3 6-2

Scotti, Maria Aurelia ITA [10] Xibilia, Michela ITA

[7] Bullani, Francesca ITA Visentin, Elisa ITA