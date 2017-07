ATP Gstaad: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini già al secondo turno. C’è anche Paolo Lorenzi

Fabio Fognini è già al secondo turno nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Gstaad.

Paolo Lorenzi, n.5 del seeding, affronterà all’esordio la wild card di casa Marco Chiudinelli.

ATP Gstaad 250 | Terra | e482.060

(1) Goffin, David vs Bye

Youzhny, Mikhail vs Albot, Radu

Monteiro, Thiago vs Dolgopolov, Alexandr

Olivo, Renzo vs (6) Haase, Robin

(3) Lopez, Feliciano vs Bye

Qualifier vs Bagnis, Facundo

Bellucci, Thomaz vs Laaksonen, Henri

Giraldo, Santiago vs (8) Sousa, Joao

(5) Lorenzi, Paolo vs (WC) Chiudinelli, Marco

Qualifier vs (PR) Gulbis, Ernests

Gombos, Norbert vs Daniel, Taro

Bye vs (4/WC) Fognini, Fabio

(7) Lajovic, Dusan vs Brown, Dustin

Qualifier vs Istomin, Denis

(WC) Bellier, Antoine vs Qualifier

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto