WTA Nanchang: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana.

WTA Nanchang International | Cemento | $250.000

(1) Zhang, Shuai vs Chang, Kai-Chen

Kato, Miyu vs (WC) Wang, Yafan

Gao, Xinyu vs Hsieh, Su-Wei

Bogdan, Ana vs (7/WC) Zheng, Saisai

(3) Pliskova, Kristyna vs Jang, Su Jeong

Hibino, Nao vs Zhang, Kai-Lin

Qualifier vs Diyas, Zarina

Qualifier vs (6) Jankovic, Jelena

(5) Duan, Ying-Ying vs Rodionova, Arina

Qualifier vs Liu, Fangzhou

Qualifier vs Han, Xinyun

Qualifier vs (4) Wang, Qiang

(8) Ozaki, Risa vs Zhu, Lin

Qualifier vs (WC) Zheng, Wushuang

Kudryavtseva, Alla vs Martincova, Tereza

Nara, Kurumi vs (2) Peng, Shuai