Challenger Cortina: Il Tabellone Principale. Alessandro Giannessi testa di serie n.1.

(1) Giannessi, Alessandrovs Martinez, Pedro(WC) Dima, Dragosvs Taberner, Carlos(Alt) Galovic, Viktorvs Viola, MatteoPetrovic, Danilovs (6) Caruso, Salvatore

(3) Melzer, Gerald vs Munar, Jaume

Donati, Matteo vs Clezar, Guilherme

(WC) Berrettini, Jacopo vs Qualifier

Qualifier vs (7) Gaio, Federico

(8) Setkic, Aldin vs Geens, Clement

O’Connell, Christopher vs Maamoun , Karim-Mohamed

Oliveira, Goncalo vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Vavassori, Andrea vs (4) Carballes Baena, Roberto

(5) Andreozzi, Guido vs Samper-Montana, Jordi

(WC) Balzerani, Riccardo vs Collarini, Andrea

Qualifier vs (SE) Berrettini, Matteo

Qualifier vs (2) Granollers, Marcel