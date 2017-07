La racchetta da 18 mila dollari di Roger Federer

Roger Federer non si è certo risparmiato, nei festeggiamenti per l’ottavo titolo conquistato a Wimbledon. Oltre ad aver celebrato il trionfo durante la notte successiva alla vittoria in finale (ed avere bevuto forse “qualche drink di troppo”, come lui stesso ha ammesso), per la particolare occasione il campione svizzero ha deciso di dare vita con Wilson ad una racchetta in edizione super-limitata che costerà ben 18.000€.

I proventi dalle vendite della Historic Limited Edition Pro Staff RF97 Autograph, in ogni caso, saranno interamente devoluti alla Roger Federer Foundation. Questo pezzo unico si distingue da tutte le altre racchette utilizzate dal diciannove-volte campione Slam poiché, prima di tutto, il suo aspetto è pianamente in linea con le regole di stile dell’All England Club, dunque completamente bianco. La racchetta è inoltre ornata con il numero 8 e con il disegno di un trofeo, che risaltano in quanto tratteggiati di rosso.

Va inoltre fatto presente che esistano soltanto otto esemplari, numerati da 1 a 8 e tutti autografati da Roger Federer. La racchetta, a dispetto del prezzo considerevole, può essere normalmente acquistata online.

Edoardo Gamacchio