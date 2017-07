Challenger Tampere e Praga: I Main Draw. Riccardo Bellotti presente in Finlandia

Challenger Tampere CH | Terra | e43.000

(1) Sousa, Pedro vs (WC) Ivanov, Vladimir

Qualifier vs Ghem, Andre

Qualifier vs Majchrzak, Kamil

Gimeno-Traver, Daniel vs (6) Popko, Dmitry

(4) Ramirez Hidalgo, Ruben vs Lamasine, Tristan

Cervantes, Inigo vs Safwat, Mohamed

Hurkacz, Hubert vs Ymer, Elias

Griekspoor, Tallon vs (5) Coppejans, Kimmer

(8) Hemery , Calvin vs (WC) Kaukovalta, Patrick

Hamou, Maxime vs Bellotti, Riccardo

Velotti, Agustin vs Reuter, Yannik

Qualifier vs (3) Garcia-Lopez, Guillermo

(7) De Loore, Joris vs Vatutin, Alexey

(WC) Simonsson, Fred vs Qualifier

(WC) Kiiski, Lauri vs Ilkel, Cem

Krstin, Pedja vs (2) Ofner, Sebastian

Challenger Prague CH | Terra | e43.000

(1) Pavlasek, Adam vs Ilhan, Marsel

(Alt) Jaloviec, Marek vs (WC) Podlesak, Marek

(WC) Stanek, Robin vs Qualifier

Kolar, Zdenek vs (5) Kovalik, Jozef

(4) Martin, Andrej vs Nedovyesov, Aleksandr

Garin, Christian vs Jahn, Jeremy

Safranek, Vaclav vs Qualifier

Qualifier vs (7) Kamke, Tobias

(8) Satral, Jan vs Qualifier

Janvier, Maxime vs Lopez-Perez, Enrique

(SE) Tepavac, Marko vs (WC) Kellovsky, Dominik

(WC) Kopriva, Vit vs (3) Krajinovic, Filip

(6) Rosol, Lukas vs Maden, Yannick

Michnev, Petr vs Robert, Stephane

Domingues, Joao vs Fayziev, Sanjar

Ojeda Lara, Ricardo vs (2) Ignatik, Uladzimir