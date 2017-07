Da Imola: Stefania Rubini approda in finale

Torna a sventolare il tricolore nel cerimoniale di presentazione della finalissima del main draw (singolare) degli Internazionali di Imola 2017 (15-22 luglio, Tozzona Tennis Park, montepremi 25.000$) in programma sabato 22 luglio (ore 20.30, ingresso a pagamento) sul campo centrale del tennis club di via Punta. Il merito è tutto di una straordinaria Stefania Rubini che, al termine di una maratona di oltre due ore e mezza, supera la quotata Greta Arn (7-5; 4-6; 7-6 (3)).

La tennista bolognese costruisce l’impresa ribaltando nel primo e nel terzo set uno svantaggio tagliagambe di tre giochi (2-5) comprensivo di un paio di match ball a favore della stellata rivale ungherese. L’ex numero 40 del mondo, infatti, rimane vittima di alcune inspiegabili amnesie posticipando quel colpo di grazia che poi si trasforma nel boomerang letale. Gioia incontenibile per la Rubini, il grave infortunio al ginocchio è ormai alle spalle, l’immediato futuro spalanca una chance di affermazione assoluta in terra imolese che alla voce Italia manca dal 2012 (Federica Di Sarra). Non sarà facile perché Viktoria Kuzmova (testa di serie n.1, posizione 158 nel ranking) chiude la pratica Cabeza-Candela senza troppi affanni (7-5; 6-2) e calamita i favori del pronostico. Sentenza già emessa nel tabellone del doppio: serve il tie-break per decretare il gradino più alto del podio della coppia Estrella Cabeza-Candela (ESP)/Paula Cristina Goncalves (BRA) sulle affiatate Eleni Kordolaimi/Seone Mendez (6-3; 1-6; 10-3).

I biglietti per vivere l’atteso epilogo dalle tribune Roger (5 euro) e Serena (10 euro) sono ancora disponibili in loco o attraverso prenotazione al numero 348.0438068 o casella di posta elettronica tozzonatennis@gmail.com. Cresce la curiosità anche attorno all’identikit dello sportivo a cui sarà assegnato il 2° premio alla carriera Domenico “Dado” Dadina. Cinque medaglie olimpiche, svelate dal Direttore del torneo Massimiliano Narducci in conferenza stampa, suggellano la valenza assoluta di un personaggio che ha scritto pagine epiche nel panorama dello sport mondiale.

Internazionali di Imola 2017 – ITF Women’s Circuit (15-22 luglio 2017, Tozzona Tennis Park Imola)

WS – SINGLES MAIN DRAW

Risultati di giovedì 20.07.2017 (Quarti di finale)

Ludmilla SAMSONOVA (ITA) vs Stefania RUBINI (ITA) 6-7 (5); 4-6

Manca PISLAK (SLO) vs Estrella CABEZA-CANDELA (ESP) 2-6; 1-6

Viktoria KUZMOVA (SVK) [1] vs Elixane LECHEMIA (FRA) [6] 6-3; 6-3

Greta ARN (HUN) vs Sherazad REIX (FRA) [2] 6-3; 1-6; 6-4

Risultati di venerdì 21.07.2017 (Semifinale)

Viktoria KUZMOVA (SVK) [1] vs Estrella CABEZA-CANDELA (ESP) 7-5; 6-2

Stefania RUBINI (ITA) vs Greta ARN (HUN) 7-5; 4-6; 7-6 (3)

Finale 22.07.2017 ore 20.30

Viktoria KUZMOVA (SVK) [1] vs Stefania RUBINI (ITA)

WD – DOUBLES MAIN DRAW

Risultati di giovedì 20.07.2017

Aliona BOLSOVA ZADOINOV (ESP)/Renata ZARAZUA (MEX) vs Estrella CABEZA-CANDELA (ESP)/Paula Cristina GONCALVES (BRA) 2-6; 4-6

Finale 21.07.2017

Estrella CABEZA-CANDELA (ESP)/Paula Cristina GONCALVES (BRA) vs Eleni KORDOLAIMI (GRE)/Seone MENDEZ (AUS) 6-3; 1-6; (10-3 tie break)