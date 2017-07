Da Umago: Parlano Fognini, Lorenzi e Giannessi. Fabio dichiara “Bisogna essere onesti: bravo lui, ha giocato meglio!”

Fognini ko, volano Giannessi e Lorenzi attesi ora dal derby

Il sogno era quello di portare ben tre italiani in semifinale. La realtà dice invece che tra i primi quattro entrano solo il meno accreditato dai favori dei pronostici, lo spezzino Alessandro Giannessi (coriaceo vincitore nella sfida tra ‘urlatori’ contro l’indomabile brasiliano Rogerio Dutra Silva, grazie a un secondo set prorompente dopo la delusione al tie break nel primo e a un terzo chiuso all’arrembaggio) e il veterano Paolo Lorenzi, unica delle prime quattro teste di serie ancora in gioco, che rimonta il ceco Jiri Vesely dopo un primo set opaco grazie a una reazione generosa, perentoria e incisiva (7-5 6-3). Clamoroso disco rosso, invece, per il campione uscente Fabio Fognini, testa di serie numero 3 che segue nei ko eccellenti contro autentici outsiders quelli di Monfils (2) e ieri pomeriggio, in due set, anche di David Goffin (1) contro la ‘wild card’ croata Ivan Dodig. Eppure, recuperato dal malessere che lo aveva limitato all’esordio, il sanremese è apparso abbastanza in palla contro il biondo e roccioso ‘lucky loser’ russo Andrey Rublev (aveva preso solo in extremis il posto nel tabellone principale dell’infortunato Borna Ćorić) che, sicuro big del futuro, ha rimontato con freddezza e precisione lo svantaggio iniziale ai tie break per riportarsi in linea di galleggiamento (6-2) e chiudere i giochi nel terzo con un tie break che lasciava Fognini a quota 2.

Fabio: “Bisogna essere onesti: bravo lui, ha giocato meglio!”

È un Fabio Fognini sereno quello che a fine match si presenta in sala stampa dopo essersi intrattenuto con disponibilità con i fan. Nessuna recriminazione, nessun muso lungo. Solo tanta sincera schiettezza. “Devo essere onesto – esordisce – Ha giocato meglio di me! E, se questa sera fosse andato al casinò, avrebbe vinto di sicuro. Ha azzeccato tutto. Io, invece, mi sono espresso al meglio soltanto nel primo set. Bravo lui, dunque – ripete ancora senza neppure cercare alibi nei nastri e, soprattutto, nelle righe contrarie che in un confronto così equilibrato hanno comunque avuto il loro peso – perché ha messo in campo colpi e soluzioni che mi hanno davvero infastidito”.

Giannessi: “Non voglio certo fermarmi qui…”

Prima semifinale ATP in carriera: Alessadro Giannessi si gode al massimo l’attenzione dei cronisti e l’ingresso tra i primi 100 nelle classifiche mondiali “Sono felicissimo. Uno step importante per la mia carriera – il suo esordio – Sono stanco, ma anche sicuro di poter affrontare il prossimo match nelle migliori condizioni possibili. E, ovviamente, di non fermarmi qui. È stato il mio terzo confronto dell’anno contro Dutra Silva e sono state tutte battaglie – ricorda lo spezzino – Ne sono sempre uscito vincitore e anche in questo caso ho spinto bene nei momenti determinanti. Adesso darò tutto quello che ho: il problema alla schiena è archiviato, rimane un affaticamento alla coscia ma spero che le cure eliminino il fastidio”.

Lorenzi: “Derby per la finale con un amico e compagno di allenamenti”

Paolo Lorenzi è l’unica delle prime quattro teste di serie ancora in lizza per il titolo. “Il livello medio è ormai talmente alto – quasi si schernisce l’esperto e simpatico atleta romano – che le sorprese possono sempre fioccare e anche i giocatori più titolati rischiano sempre di perdere, se non sono al massimo della condizione. Questa sera – spiega, riferendosi al match appena vinto contro il ceco Jiri Vesely – affrontavo un avversario contro il quale non avevo mai vinto prima: forse sono partito troppo remissivo e lui ne ha approfittato per comandare. Poi sono uscito io molto bene e ho chiuso in crescendo”. E, adesso, il derby: “Intanto – sottolinea Lorenzi – l’Italia ha di certo un rappresentante in finale. In secondo luogo, io e Alessandro ci alleniamo spesso insieme e ci portiamo fortuna: finale a Caltanisetta dove ho prevalso io, anche se lui non stava benissimo; semifinale qui. Meglio di così…”.

Fash! On Live: moda, musica e ballo alla Dance Arena

Una serata indimenticabile, quella tra giovedì e venerdì, alla Dance Arena. Cuore pulsante della Social Arena che, a sua volta, impreziosisce il ‘Plava laguna Croatia Open Umag 2017’, ha infatti regalato una straordinaria notte dedicata alla moda, ospitando l’esclusivo show multimediale Fash! On Live tra musiche e spettacolo. L’evento è stato diretto da Ivona Brnelić, ispirata da famosi spettacoli come quelli di Victoria’s Secret, e dai fashion designer Matija Vuica (fedele ai suoi inconfondibili abiti di couture) ed ELFS (il duo ha invece proposto la collezione estiva floreale femminile e quella dei costumi da bagno). In passerella, dunque, le più recenti collezioni dei designer croati, accompagnate dalle voci uniche di Nikola Marjanović e Danijela Večerinović, nonché dai ballerini del RiS Dance Studio di Ivona Brnelić (coreografo e ballerino di Tina Turner). Poi, tutti ad aspettare l’alba in compagnia del DJ Throttle, uno dei più grandi nomi dell’attuale scena musicale.