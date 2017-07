ATP Umago: Paolo Lorenzi elimina Jiri Vesely ed ora sfiderà in semifinale Alessandro Giannessi

Semifinale per Lorenzi

Paolo Lorenzi in rimonta approda in semifinale nel torneo ATP 250 di Umago.

Il tennista toscano ha superato ai quarti di finale Jiry Vesely, classe 1993 e n.57 ATP, con il risultato di 16 75 63 dopo 2 ore e 11 minuti di partita.

In semifinale ci sarà un derby tutto italiano contro Alessandro Giannessi che garantirà la presenza di un italiano in finale.

Da segnalare che Paolo dopo aver perso il primo set per 1 a 6 si è trovato subito sotto anche nel secondo set (0 a 1 e battuta per Vesely).

L’azzurro però controbrekkava il ceco nel secondo gioco e poi piazzava la zampata vincente nel 12 esimo game, brekkando a 30 Jiri e conquistando la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set Lorenzi sotto per 1 a 2 e battuta per il ceco, prontamente metteva a segno il controbreak nel quarto game e sul 3 a 2, conquistava un nuovo break ai vantaggi, dal 30 a 0, portandosi poi sul 5 a 2.

Sul 5 a 3 l’azzurro con autorità teneva a 0 il turno di servizio, piazzando anche due ace nel game e vincendo la partita per 6 a 3.

La partita punto per punto



ATP Umag Jiri Vesely [8] Jiri Vesely [8] 6 5 3 Paolo Lorenzi [4] Paolo Lorenzi [4] 1 7 6 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Vesely 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-6 → 5-7 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Vesely 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace df 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Vesely 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Vesely – P. Lorenzi

02:10:24

5 Aces 4

10 Double Faults 0

47% 1st Serve % 70%

27/42 (64%) 1st Serve Points Won 36/53 (68%)

24/47 (51%) 2nd Serve Points Won 12/23 (52%)

4/8 (50%) Break Points Saved 3/7 (43%)

14 Service Games Played 14

17/53 (32%) 1st Return Points Won 15/42 (36%)

11/23 (48%) 2nd Return Points Won 23/47 (49%)

4/7 (57%) Break Points Won 4/8 (50%)

14 Return Games Played 14

51/89 (57%) Total Service Points Won 48/76 (63%)

28/76 (37%) Total Return Points Won 38/89 (43%)

79/165 (48%) Total Points Won 86/165 (52%)

57 Ranking 34

24 Age 35

Pribram, Czech Republic Birthplace Rome, Italy

Ras Al Khaimah, UAE Residence Siena, Italy

6’6″ (198 cm) Height 6’0″ (182 cm)

203 lbs (92 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2009 Turned Pro 2003

17/16 Year to Date Win/Loss 16/21

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 1

$2,693,288 Career Prize Money $3,477,097