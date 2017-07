ATP Umago: Splende la stella di Andrey Rublev. Eliminato Fabio Fognini

Fabio Fognini esce di scena nei quarti di finale nel torneo ATP 250 di Umago (e482.060, terra).

L’azzurro è stato eliminato dal russo Andrey Rublev, classe 1997 e n.74 del mondo, con il risultato di 67 (5) 62 76 (2) dopo 2 ore e 21 minuti di partita.

Nel primo set Fognini avanti per 4 a 2, grazie al break nel terzo gioco e dopo aver perso nel secondo game un break di vantaggio, subiva nell’ottavo game il controbreak a 30.

Si andava al tiebreak e qui Fabio sotto per 1 a 4, riusciva a rimontare l’avversario, che commetteva diversi errori gratuiti, con il ligure che si portava sul 6 a 4 e battuta a disposizione.

Il primo set point veniva annullato dal russo con una bella accelerazione di diritto, ma la seconda palla set era quella decisiva, perchè Rublev mandava fuori un diritto incrociando, regalando in questo modo il parziale al ligure per 7 punti a 5.

Nel secondo set Rublev dall’1 a 2 senza break, inseriva il turbo e metteva a segno un duro parziale di 20 punti a 3, conquistando senza problemi la frazione per 6 a 2 e piazzando nell’ultimo game del parziale ben due ace e chiudendo il turno di battuta a 0.

Nel terzo set sul 5 pari il russo metteva a segno il break a 30, con Fognini che sulla palla break affossava la palla corta in rete.

Nel game successivo sul 6 a 5, Rublev, recuperava dal 15-40, ma dal 40 pari affossava due colpi in rete ed arrivava il controbreak del ligure.

Nel tiebreak Andrey si portava in un attimo sul 5 a 0, piazzando dei bei vincenti e anche un nastro fortunoso sul 3 a 0.

Il russo poi sul 5 a 2, conquistava di prepotenza altri due minibreak, chiudendo la partita per 7 punti a 2.

Match Point

La partita punto per punto



ATP Umag Fabio Fognini [3] Fabio Fognini [3] 7 2 6 Andrey Rublev Andrey Rublev 6 6 7 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* df 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

F. Fognini – A. Rublev

02:16:41

5 Aces 7

3 Double Faults 2

66% 1st Serve % 66%

42/73 (58%) 1st Serve Points Won 45/64 (70%)

18/37 (49%) 2nd Serve Points Won 20/33 (61%)

3/8 (38%) Break Points Saved 3/6 (50%)

16 Service Games Played 16

19/64 (30%) 1st Return Points Won 31/73 (42%)

13/33 (39%) 2nd Return Points Won 19/37 (51%)

3/6 (50%) Break Points Won 5/8 (63%)

16 Return Games Played 16

60/110 (55%) Total Service Points Won 65/97 (67%)

32/97 (33%) Total Return Points Won 50/110 (45%)

92/207 (44%) Total Points Won 115/207 (56%)

