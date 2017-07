Challenger Cortina, Praga, Tampere, Granby e Binghamton: I Tabelloni di Qualificazione

Challenger Cortina CH | Terra | e64.000

(1) Cachin, Pedro vs Bye

(WC) Bergagnin, Marco vs (WC) Valentino, Daniele

Capecchi, Daniele vs (WC) Rivera, Reinaldo

Bye vs (8) De Waard, Steven

(2) Zekic, Miljan vs Bye

Ghedin, Riccardo vs Bye

Bye vs Arneodo, Romain

Bye vs (6) Di Nicola, Gianluca

(3) Paz, Juan Pablo vs Bye

(WC) Berrettini, Jacopo vs Bye

Bye vs (WC) Agostinetto, Giovanni

Bye vs (5) Bortolotti, Marco

(4) Celebic, Ljubomir vs Bye

(WC) Marfia, Matteo vs Bye

Bye vs Mclachlan, Ben

Bye vs (7) Marcora, Roberto

Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Ljubomir Celebic vs [WC] Matteo Marfia

2. Ben Mclachlan vs [7] Roberto Marcora

3. Romain Arneodo vs [6] Gianluca Di Nicola

4. [1] Pedro Cachin vs [WC] Marco Bergagnin OR [WC] Daniele Valentino (non prima ore: 14:00)

Champagne De Vilmont – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Marco Bergagnin vs [WC] Daniele Valentino

2. [3] Juan Pablo Paz vs [WC] Jacopo Berrettini

3. [2] Miljan Zekic vs Riccardo Ghedin

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniele Capecchi vs [WC] Reinaldo Rivera

2. [WC] Giovanni Agostinetto vs [5] Marco Bortolotti

3. Daniele Capecchi OR [WC] Reinaldo Rivera vs [8] Steven De Waard

Challenger Prague CH | Terra | e43.000

(1/WC) Jaloviec, Marek vs Bye

Bye vs Sabanov, Matej

(WC) Stepanek, Antonin vs Bye

Bye vs (8) Galarza, Juan Ignacio

(2) Chazal, Maxime vs Bye

Vocel, Matej vs Sabanov, Ivan

(WC) Simunek, David vs (WC) Minar, Ivo

Bye vs (5) Safiullin, Roman

(3) Brkic, Tomislav vs Bye

Reese, Hunter vs Borsos, Gabor

(WC) Bisko, Michal vs Rodionov, Jurij

Bye vs (6) Kestelboim, Mariano

(4) Hampel, Lenny vs Bye

Bye vs (WC) Vejvara, Lukas

Gengel, Marek vs Bye

Bye vs (7) Delic, Mate

Challenger Tampere CH | Terra | e43.000

(1) Michon, Axel vs Bye

(WC) Popov, Joel vs (WC) Taylor, Sam

Frost, Linus vs (WC) Sillanpaa, Henrik

Bye vs (8) Mridha, Jonathan

(2) Dellien, Hugo vs Bye

Renard, Lucas vs Bye

(WC) Pollanen, Aaro vs Niklas-Salminen, Patrik

Bye vs (5) Londero, Juan Ignacio

(3) Eriksson, Markus vs Bye

Appelgren, Daniel vs Mayagoitia, Ricardo David

Yakovlev, Andrey vs (WC) Hyrkkonen, Pyry

Bye vs (6) Vasilenko, Alexander

(4) Nedelko, Ivan vs Bye

Zhurbin, Alexander vs Gomez, Lucas

(WC) Rikkonen, Roni vs Strokan, Artem

Bye vs (7) Patael, Ben

Challenger Granby CH | Cemento | $100.000

Challenger Binghamton CH | Cemento | $75.000

