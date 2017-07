ATP Gstaad: Il Tabellone di Qualificazione. Sono tre gli azzurri al via.

ATP Gstaad 250 | Terra | e482.060

Sportzentrum 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Arthur De Greef vs [WC] Adrian Bodmer

2. Yannick Mertens vs [8] Gleb Sakharov

3. [Alt] Yann Marti vs [7] Lorenzo Giustino

4. [Alt] Jonathan Eysseric vs [5] Attila Balazs

Sportzentrum 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Marc-Andrea Huesler vs [6] Stefano Napolitano

2. [3] Adrian Menendez-Maceiras vs Daniel Brands

3. [2] Joao Souza vs Gianluigi Quinzi

4. [4] Yannick Hanfmann vs Marcelo Arevalo