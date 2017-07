ATP Umago: Alessandro Giannessi ad un passo dalla sconfitta si regala la prima semifinale in carriera in un torneo del circuito maggiore

Arriva una bellissima vittoria per Alessandro Giannessi che per la prima volta in carriera approda in una semifinale di un torneo del circuito ATP.

L’azzurro nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago ha sconfitto in rimonta il brasiliano Rogerio Dutra Silva, classe 1984 e n.64 del mondo, con il risultato di 67 (3) 62 75 dopo quasi 3 ore di gioco.

In semifinale Alessandro Giannessi sfiderà Paolo Lorenzi.

Nel primo set Giannessi avanti per 4 a 1, subiva il controbreak nel settimo gioco a 30.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro partiva malissimo subito sotto per 0 a 4, prima di cedere il set per 7 punti a 3, con il brasiliano che chiudeva la frazione alla prima palla set a disposizione.

Nel secondo set Alessandro avanti per 3 a 1, annullava nel quarto game ben quattro palle break, di cui tre consecutive, e teneva la battuta.

Sul 3 a 2 l’azzurro, dal 15-40, annullava altri due break point e poi nel game seguente, toglieva a 15 il servizio al brasiliano, prima di chiudere nel gioco successivo la frazione per 6 a 2, dopo aver piazzato due ace consecutivi dal 30-15.

Nel terzo set Giannessi avanti di un break (1 a 0 e battuta a disposizione), subiva un parziale di quattro game consecutivi, con il brasiliano che poi si portava sul 5 a 2.

Sul 5 a 3 Dutra Silva, dal 30 a 0 ed era alla battuta, per ben sei volte si è trovato a due punti dal match, ma alla fine Alessandro piazzava il controbreak.

Sul 5 pari l’azzurro metteva a segno un nuovo break (ai vantaggi), con la complicità di Dutra Silva che commetteva anche due doppi falli, e poi nel gioco successivo teneva a 0 la battuta, vincendo l’incontro per 7 a 5.

La partita punto per punto



ATP Umag Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 6 6 7 Rogerio Dutra Silva Rogerio Dutra Silva 7 2 5 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 R. Dutra Silva 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 3-5 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Dutra Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 6-2 R. Dutra Silva 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 3-2 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 R. Dutra Silva 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Dutra Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 R. Dutra Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Giannessi – R. Dutra Silva

02:51:14

7 Aces 4

1 Double Faults 7

76% 1st Serve % 59%

53/80 (66%) 1st Serve Points Won 45/68 (66%)

15/25 (60%) 2nd Serve Points Won 21/47 (45%)

8/11 (73%) Break Points Saved 11/17 (65%)

16 Service Games Played 16

23/68 (34%) 1st Return Points Won 27/80 (34%)

26/47 (55%) 2nd Return Points Won 10/25 (40%)

6/17 (35%) Break Points Won 3/11 (27%)

16 Return Games Played 16

68/105 (65%) Total Service Points Won 66/115 (57%)

49/115 (43%) Total Return Points Won 37/105 (35%)

117/220 (53%) Total Points Won 103/220 (47%)

104 Ranking 64

27 Age 33

La Spezia, Italy Birthplace Sao Paulo, Brazil

La Spezia, Italy Residence Santa Barbara d’Oeste, Brazil

6’1″ (185 cm) Height 5’10” (177 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 161 lbs (73 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2003

3/4 Year to Date Win/Loss 6/13

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$508,044 Career Prize Money $1,317,225