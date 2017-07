Pugno duro dell’ITF: Ilie Nastase squalificato fino al 2021

Pugno duro dell’ITF nei confronti di Ilie Nastase.

Il rumeno non potrà avere ruoli ufficiali nelle competizioni a squadre ITF fino al 31 dicembre 2020, dopo gli episodi di aprile durante la partita di Fed Cup tra Romania e Gran Bretagna.

Nastase in quell’occasione dopo una palla contestata, insultatò pesantemente la Konta e la capitana della squadra Anne Keothavong.

Gli ufficiali di gara cacciarono Nastase dal campo. La partita poi fu sospesa di nuovo dopo che la britannica, di nuovo offesa dal pubblico, scoppiò in lacrime.

A calmare gli animi intervenne Simona Halep, che entrò in campo e chiese al pubblico di smettere, perché la Romania rischiava di essere squalificata. La Konta poi vinse la partita per 6-2 6-3.

Secondo L’ITf in quel fine settimana Nastase ne combinò di tutti i colori.

Prima si resa protagonista in conferenza stampa di “commenti inappropriati e tendenti al razzismo” nei confronti del figlio non ancora nato di Serena Williams

Poi, in funzione di capitano, rivolse delle “avance di natura sessuale al capitano della squadra britannica Anne Keothavong“ in fase di sorteggio e infine aggredì verbalmente le giocatrici, l’arbitro di sedia e componenti della stampa durante la prima giornata di gare.

Oltre al divieto di incarichi fino al 2021 anche una multa di 10.000 dollari e il divieto di mettere piede anche da spettatore nelle medesime competizioni fino al 2019. La sanzione non riguarderà però i tornei del Grand Slam che operano al di fuori della giurisdizione dell’ITF.

Nastase potrà appellarsi alla sentenza.