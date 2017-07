Una mattina, con Camila Giorgi che si allena in campo… (di Marco Mazzoni)

Non è un venerdì come altri. No. Impegni spigolosi, una di quelle mattine ricche di incognite che quando esci di casa pensi “ma chi me l’ha fatto fare…”. Nessuna concessione alla fantasia. E poi fuori l’aria è acre, “puzza di bruciato” per il grosso incendio boschivo di ieri, che ha incenerito il poggio che domina la zona. Passare di lì stamani e vedere in alto quella triste macchia nera invece del verde della boscaglia è un colpo al cuore. Estate maledetta. Troppo calda, troppo sole, anche per la mia auto, già bollente alle 10 di mattina… Per scappare almeno qualche minuto da questo menù tutt’altro che allettante, “facciamo un passaggio al tennis, è di strada”. Vedere i campi, anche di striscio, ti strappa sempre un piccolo sorriso. L’autoradio poi improvvisamente risuona “Enjoy the Silence”, hit della mia band preferita, 4 minuti di elettronica pura che vogliono dire un sacco di cose. Presagio che qualcosa di buono stia per arrivare? Forse sì…

Infatti mentre mi avvicino al club, ancora al volante, dal lato opposto all’ingresso principale, il mio occhio è rapito da una sagoma troppo familiare per passare inosservata. Una chioma bionda corre, velocissima, scappa via dal campo visivo, limitato dal verde circostante. Intravedo per un attimo una racchetta, fende l’aria come un fulmine e scompare dietro la siepe. Mmh. Ma è lei? Non resisto dal fermarmi. Indugio sul da farsi. Ho fretta. E poi, se ho ragione, so che non è il momento di disturbare quando in campo si lavora duro. Scendo a compromessi con me stesso. Piccola pausa, discreta, senza importunare nessuno. Conosco quel posto come le mie tasche, e mi dirigo a piedi in un angolino dove so di non esser visto, ma da dove posso vedere abbastanza. Passo in un millisecondo dalle paturnie di una mattinata che aveva tutto per essere “no” ad un dolcissimo voyeurismo tennistico, scrutando per alcuni minuti Camila Giorgi in campo, ad allenarsi.

Non c’è nessuno intorno, massima tranquillità. Quel cemento ribolle, sotto un sole crudele ma anche sotto la gragnola di pallate assassine che escono dalle corde di “Cami”. Sergio è lì, on court, osserva attento, sposta oggetti, è frenetico ma tranquillo. La figlia sta allenando la risposta, soprattutto di rovescio, in particolare da destra verso sinistra. Pallate ravvicinate, ad altissima intensità, in pieno “Giorgi Style”. Colpi di una fluidità e qualità clamorosa. La sua racchetta si muove con assoluta precisione. Le palle filano via come proiettili di una carabina, a flirtare con le righe. Impatti secchi, di un suono tanto rotondo quanto armonioso per orecchie che gradiscono certe frequenze… Staziona con i piedi in campo, impatta con totale equilibrio. Meraviglia. Ma più che i colpi, come ogni volta che posso vedere la Giorgi dal vivo, sono rapito totalmente dai suoi piedi. La leggerezza e potenza dei suoi appoggi sono la Treccani del nostro sport. Forse la miglior Steffi le era pari. Forse… Un footwok da prendere così com’è, immortalare in un Dvd e da passare ad ogni scuola tennis dello stivale. Prendere più volte al dì, tornare indietro, ripetere la visione come un Mantra alla fine di ogni lezione, alla fine di ogni sessione di allenamento. Quando ti muovi così, quando hai quella qualità motoria, quando hai ricevuto quella educazione all’approccio alla palla, parti 15-0. Sempre e comunque.

Sgomma “Cami”, non si risparmia. Colpisce, torna in posizione e colpisce ancora, sempre più intensa, sempre più precisa. Una palla è aggredita con troppo anticipo, e fila via abbondante. Non si ferma, ma si avventa sulla seguente con ancor più veemenza, con una “cattiveria sportiva” luciferina. Quella palla esce dalle corde secca, velocissima, sarebbe stato un vincente da far saltare in piedi il Centre Court di Church Road. Sembra evidente la soddisfazione per come si sta allenando, ma c’è anche molta concentrazione. Una piccola pausa per dissetarsi e via si cambia lato, ora a sinistra. Stesso esercizio, medesima intensità. Col dritto la palla le va un filo in pancia, si fermano a parlare un attimo, sicuramente si ragiona di dettagli. La sensazione è che niente sia lasciato al caso. Non c’è approssimazione, non c’è tensione. E’ palpabile la voglia di lavorare, di sudare e provare colpi e soluzioni anche sotto questo sole infernale. E’ palpabile che si lavora duro per vincere.

I minuti corrono, è già tardi. Con la stessa discrezione con cui mi sono “imbucato”, me ne vado. Con la tristezza di chi “deve”, ma anche la soddisfazione di chi ha potuto vivere qualche minuto magico, assistendo ad un allenamento di una ragazza che gioca un tennis fantastico. Un tennis che divide, fa sognare ed arrabbiare, ma che non può lasciarti indifferente. Perché Camila è… Camila. E’ diversa. E’ unica, “Odi et amo” per dirla alla Catullo. E’ un talento di rottura. E’ adrenalina pura. Anche in una mattinata un po’ così, segnata dal maleodorante disgusto per i fumi dell’incendio e da una tristezza interiore che non se ne vuole andare, ma che grazie a quei minuti “di Camila” è meno amara.

Marco Mazzoni

@marcomazz