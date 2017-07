Pre Quali Challenger di Como: Ecco i qualificati al Masters per la wild card al tabellone principale

Sei tappe divise su quattro province tra Como, Lecco, Monza Brianza e Varese; due mesi di gare; oltre 200 giocatori impegnati per contendersi la wild card per il tabellone principale del Challenger di Como, quest’anno giunto alla 12esima edizione.

Si è concluso il Circuito di Prequalificazione del torneo internazionale che sarà ospitato dalla terra rossa di Villa Olmo. I giocatori (quelli, come da regolamento, con un minimo di quattro tappe su sei affrontate) sono stati inseriti in una apposita graduatoria da cui sono usciti i quattro qualificati per il Master che si terrà a ridosso dell’inizio del Challenger Atp, ovvero il 24 e 25 agosto 2017.

Si tratta di Alessandro Coppini (Tc Crema) con 300 punti frutto di ben quattro tappe vinte al Circolo Tennis Giussano, al Tennis Club Lecco, al Tennis Como e al Tennis Center Tavernola. Alle sue spalle si è classificato l’Under 18 comasco Federico Lucini, tesserato per il Tc Milano “Bonacossa” con 89 punti. Al terzo posto Andrea Zanetti(Tc Crema, 87 punti) e infine Davide Scainelli (40 punti, Tennis Altopiano).

Le semifinali del Master metteranno di fronte Coppini-Scainelli e Lucini-Zanetti. Gli altri due vincitori di tappa che non sono entrati in graduatoria per non aver raggiunto il numero minimo di tappe da disputare (ovvero quattro) sono stati Nicolas Carlone(che si è imposto al Circolo Tennis Cantù) e Manfred Fellin vincitore al Tennis Club Gallarate proprio in finale su Carlone.

Come detto il Master si disputerà il 24 e 25 agosto. Il torneo Challenger partirà il 26 e 27 agosto (con le qualificazioni) per poi mettere in campo il tabellone principale dal 28 agosto. La finale è in calendario domenica 3 settembre sulla terra rossa di Villa Olmo. In palio il titolo che nel 2016 andò al francese Kenny De Schepper, già numero 62 al mondo.