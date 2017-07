WTA Nanchang: Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana.

(1) Plipuech, Peangtarnvs (WC) Zhang, YingTanaka, Yuukivs (12) Xun, Fang Ying

(2) Hozumi, Eri vs Lu, Jing-Jing

Sun, Xuliu vs (8) Namigata, Junri

(3) Gao, Xinyu vs Liu, Chang

Lu, Jiaxi vs (11) Aoyama, Shuko

(4) Cako, Jacqueline vs Ninomiya, Makoto

Dart, Harriet vs (9) Akita, Shiho

(5) Lykina, Ksenia vs Guo, Hanyu

Kang, Jiaqi vs (10) Moore, Tara

(6) Sawayanagi, Riko vs You, Xiaodi

Lertpitaksinchai, Nicha vs (7) Shimizu, Ayano