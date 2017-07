Gianluigi Quinzi non giocherà le quali a Gstaad? L’azzurro ha ricevuto anche una wild card per Cortina

Gianluigi Quinzi non dovrebbe giocare nelle quali dell‘ATP 250 di Gstaad in programma nel fine settimana.

L’azzurro, come si evince dalla foto pubblicata su instagram stories, era in partenza per la Svizzera dove avrebbe dovuto disputare le qualificazioni del torneo svizzero.

Nel pomeriggio però è arrivata la wild card per il main draw del torneo di Cortina. Vedremo cosa deciderà il tennista italiano.

(Clicca per vedere l'entry list) Gstaad Q Inizio torneo: 24/07/2017 | Ultimo agg.: 21/07/2017 16:44 Main Draw (cut off: 190 - Data entry list: 03/07/17 - Special Exempts: 0/0) 95. Rublev

Rublev 101. Giraldo

Giraldo 107. Bagnis

Bagnis 116. De Greef

De Greef 123. Djere

Djere 145. Menendez-Maceiras

Menendez-Maceiras 149. Bourgue

Bourgue 150. Souza

Souza 154. Trungelliti

Trungelliti 158. Napolitano

Napolitano 168. Giustino

Giustino 173. Hanfmann

Hanfmann 174. Balazs

Balazs 190. Robredo

Robredo Alternates 1. Tsitsipas (192)

Tsitsipas (192) 2. Sakharov (205)

Sakharov (205) 3. Brands (216)

Brands (216) 4. Arevalo (234)

Arevalo (234) 5. Berrettini (236)

Berrettini (236) 6. Quinzi (243)

Quinzi (243) 7. Coria (248)

Coria (248) 8. Fayziev (265)

Fayziev (265) 9. Mertens (276)

Mertens (276) 10. Eysseric (278)

Eysseric (278) 11. Kudryavtsev (286)

Kudryavtsev (286) 12. Skugor (289)

Skugor (289) 13. Marti (298)*pr

Marti (298)*pr 14. Ghem (303)

Ghem (303) 15. Hurkacz (308)

Hurkacz (308) 16. Michon (311)

Michon (311) 17. Viola (312)

Viola (312) 18. Guez (314)

Guez (314) 19. Doumbia (319)

Doumbia (319) 20. Cachin (322)

Cachin (322) 21. Mina (323)

Mina (323) 22. Marcora (325)*pr

Marcora (325)*pr 23. Gakhov (326)

Gakhov (326) 24. Dellien (327)

Dellien (327) 25. Miedler (329)

Miedler (329) 26. Moraing (332)

Moraing (332) 27. Brkic (333)

Brkic (333) 28. Bega (334)

Bega (334) 29. Chazal (335)

Chazal (335) 30. Cipolla (336)*pr

Cipolla (336)*pr 31. Ferreira Silv (343)

Ferreira Silv (343) 32. Mena (345)

Mena (345) 33. Langer (346)

Langer (346) 34. Nedelko (353)

Nedelko (353) 35. Mager (358)

Mager (358) 36. Ortega-Olmedo (360)

Ortega-Olmedo (360) 37. Shyla (366)

Shyla (366) 38. Konecny (369)

Konecny (369) 39. Banes (371)

Banes (371) 40. Sonego (374)

Sonego (374) 41. Trusendi (375)

Trusendi (375) 42. Lipovsek Puch (386)

Lipovsek Puch (386) 43. Dima (392)

Dima (392) 44. Novak (394)

Novak (394) 45. Jacq (396)

Jacq (396) 46. Bachinger (406)

Bachinger (406) 47. Karlovskiy (407)

Karlovskiy (407) 48. Kestelboim (410)

Kestelboim (410) 49. Marti (417)

Marti (417) 50. Dustov (418)*pr

Dustov (418)*pr 51. Mukund (420)

Mukund (420) 52. Ungur (423)

Ungur (423) 53. Londero (424)

Londero (424) 54. Horansky (426)

Horansky (426) 55. Torebko (438)

Torebko (438) 56. Mousley (445)

Mousley (445) 57. Escobar (449)

Escobar (449) 58. Sakamoto (459)

Sakamoto (459) 59. Kopriva (460)

Kopriva (460) 60. Bortolotti (461)

Bortolotti (461) 61. Puetz (471)

Puetz (471) 62. Marti (472)

Marti (472) 63. Gomez-Herrera (477)

Gomez-Herrera (477) 64. Cacic (484)

Cacic (484) 65. Galovic (491)

Galovic (491) 66. Granollers (524)

Granollers (524) 67. Giacalone (531)

Giacalone (531) 68. Pellegrino (541)

Pellegrino (541) 69. Mektic (574)

Mektic (574) 70. Gulbis (589)

Gulbis (589) 71. Zhurbin (595)

Zhurbin (595) 72. Petrone (604)

Petrone (604) 73. Sanchez (636)

Sanchez (636) 74. Gengel (662)

Gengel (662) 75. Bossel (668)

Bossel (668) 76. Lobkov (684)

Lobkov (684) 77. Negritu (690)

Negritu (690) 78. Ghedin (719)

Ghedin (719) 79. Margaroli (730)

Margaroli (730) 80. Marcora (852)

Marcora (852) 81. Moser (865)*pr

Moser (865)*pr 82. Dustov (881)

Dustov (881) 83. Rochette (887)

Rochette (887) 84. Ferrari (1004)

Ferrari (1004) 85. Maiga (1005)

Maiga (1005) 86. Carter (1110)

Carter (1110) 87. Dzhanashia (1175)

Dzhanashia (1175) 88. Surchenko (1219)

Surchenko (1219) 89. Portaluri (1594)

Portaluri (1594) 90. Yakovlev (1958)

Yakovlev (1958) 91. Strokan (2075)

Strokan (2075)



Luigi Calvo