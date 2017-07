Da Umago: Il malessere di Fabio Fognini “Spero di recuperare in fretta. Ero privo di energie, soffrivo troppo il caldo: non so cosa fosse, ma era un malessere davvero condizionante” (con il programma di domani)

Fognini, più forte di un malessere; bene Giannessi

Esordio vincente per Fabio Fognini, campione uscente del ‘Plava laguna Croatia Open Umag’ e testa di serie n° 3 dell’edizione 2017. L’azzurro ha aperto la giornata sulla terra rossa del campo centrale ‘Stadium Goran Ivanisevic’ trovando sulla sua strada l’argentino Nicolas Kicker che, all’esordio, aveva eliminato il russo Mikhail Youzhny. Chi si aspettava una passeggiata di salute per Fognini, tuttavia, ha dovuto aspettare un’ora e 49’ di gioco per esultare insieme a lui, visto che dopo una partenza ispirata (1-0 e break immediato) e un primo set chiuso senza intoppi (6-4), il ligure ha vissuto una parentesi di difficoltà che ha illuso il sudamericano con un secco 1-6. Concreta ripresa per Fognini, invece, nel terzo e decisivo set con un secco 3-0 iniziale, fino a un 5-1 dettato da due break, prima di tirare il fiato verso lo scontato epilogo chiuso con il pugno al cielo al terzo match ball. Il prossimo avversario di Fognini sarà domani il sorprendente russo Andrey Rublev, ‘lucky loser’ recuperato dalle qualificazioni dopo il ritiro del beniamino di casa Borna Ćorić. Il biondo lungagnone, dopo il successo sull’argentino Carlos Berlocq, si è imposto oggi anche sullo slovacco Andrey Martin dopo una sfida tiratissima alla Next Gen Arena.

Ai quarti anche il terzo italiano rimasto nel tabellone, Alessandro Giannessi, che ha confermato le buone indicazioni fornite all’esordio contro la ‘wild card’ austriaca Marc Polmans, imponendosi in serata alla Next Gen Arena anche contro il possente francese Kenny De Schepper (proveniente dalle qualificazioni) grazie a un primo set esemplare (6-2), un secondo altalenante (3-6) ma quello decisivo chiuso con autorità: 6-3. Domani lo attende il brasiliano Rogerio Dutra Silva.

Fabio, il detentore: “Non stavo bene, conta la vittoria”

È un Fabio Fognini ancora affaticato e quasi debilitato quello che si presenta in sala stampa circa un’ora dopo la vittoria. “Sono contento, un risultato importante – il suo commento – perché ottenuto dopo aver superato un momento davvero difficile”. Dagli spalti, meriti del giovane avversario a parte, era apparso chiaro già in tempo reale che l’azzurro non stesse bene. “Spero di recuperare in fretta – prosegue – Ero privo di energie, soffrivo troppo il caldo: non so cosa fosse, ma era un malessere davvero condizionante. Alla fine, però, ho portato comunque a casa il successo, ciò che conta. Del resto, qui a Umago mi sembra di essere a casa e ho sempre fatto bene: un trofeo nel singolare e uno nel doppio, più altre due finali. E voglio proseguire così”. Dopo la netta flessione nel corso del secondo set, decisiva la partenza del terzo. “Praticamente – spiega Fognini – Kicker mi ha regalato il break e poi, sul 3-0, la mia maggiore esperienza si è fatta sentire. Stavo proprio male e credo di aver gestito la situazione nella maniera migliore”.

La partita con Kicker



Dopo il difficile esordio di Goffin, Monfils subito fuori

Disco verde, al primo turno, per tre delle prime quattro teste di serie del ‘Plava laguna Croatia Open Umag’. Nessuno dei vincitori, tuttavia, ha avuto vita facile e sono state sfiorate altre clamorose eliminazioni. Aveva iniziato il belga David Goffin (‘wild card’ ma testa di serie numero 1 e grande favorito), faticando più del dovuto per superare in tre set l’ungherese Attila Balazs, proveniente dalle qualificazioni. E domani lo attende ai quarti la ‘wild card’ croata Ivan Dodig. Ha proseguito oggi Fabio Fognini, anche se la notizia bomba è costituita dal disco rosso per lo spettacolare Gael Monfils (2) che ha dovuto arrendersi al brasiliano Rogerio Dutra Silva (compagno di Paolo Lorenzi nel doppio) dopo tre equilibrati set. Solo Lorenzi (4), dunque, se l’è cavata positivamente in due set contro lo sloveno naturalizzato britannico Aljasz Bedene ma, anche in questo caso, solo dopo un confronto tiratissimo in attesa di trovare domani sulla sua strada il ceco Jiri Vesely.

Stadium Goran Ivanisevic – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. [1/WC] David Goffin vs [WC] Ivan Dodig

2. [3] Fabio Fognini vs [LL] Andrey Rublev (non prima ore: 20:00)

3. Rogerio Dutra Silva / Paolo Lorenzi OR Aljaz Bedene / Dominic Inglot vs [WC] Marin Draganja / Tomislav Draganja OR [2] Ivan Dodig / Franko Skugor

Next Gen Arena – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Alessandro Giannessi vs Rogerio Dutra Silva

2. [8] Jiri Vesely vs [4] Paolo Lorenzi

3. [1] Max Mirnyi / Daniel Nestor vs [3] Guillermo Duran / Andres Molteni

Agenda di Venerdì 21 luglio 2017

