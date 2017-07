ATP Umago: Alessandro Giannessi si regala i quarti di finale e un prossimo turno fattibile con Rogerio Dutra Silva

Alessandro Giannessi per la seconda volta in carriera approda ai quarti di finale in un torneo del circuito ATP.

Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Umago, l’azzurro ha sconfitto il qualificato transalpino Kenny De Schepper, classe 1987 e n.148 ATP, con il risultato di 62 36 62 dopo 2 ore e 12 minuti di partita.

Nei quarti di finale Alessandro Giannessi sfiderà Rogerio Dutra Silva, classe 1984 e n.64 ATP, che in precedenza aveva superato il favorito n.2 del torneo, il francese Gael Monfils in tre set.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Giannessi si portava in pochi minuti sul 4 a 0, grazie ai break nel secondo e quarto gioco ed a un parziale di 16 punti a 5.

Sul 4 a 0 però Alessandro, sul 30 pari, cedeva due punti consecutivi e anche la battuta.

Sul 5 a 2 l’azzurro mancava tre palle match, sul servizio del giocatora transalpino, ma nel gioco successivo il braccio di Giannessi non tremava, teneva a 0 il turno di battuta e conquistava i quarti di finale per 6 a 3.

La partita punto per punto



ATP Umag Kenny De Schepper Kenny De Schepper 2 6 3 Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 6 3 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 K. De Schepper 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. De Schepper 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. De Schepper 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. De Schepper 0-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

K. De Schepper – A. Giannessi

02:11:34

0 Aces 0

4 Double Faults 0

70% 1st Serve % 83%

45/72 (63%) 1st Serve Points Won 42/62 (68%)

12/31 (39%) 2nd Serve Points Won 8/13 (62%)

8/12 (67%) Break Points Saved 1/3 (33%)

13 Service Games Played 13

20/62 (32%) 1st Return Points Won 27/72 (38%)

5/13 (38%) 2nd Return Points Won 19/31 (61%)

2/3 (67%) Break Points Won 4/12 (33%)

13 Return Games Played 13

57/103 (55%) Total Service Points Won 50/75 (67%)

25/75 (33%) Total Return Points Won 46/103 (45%)

82/178 (46%) Total Points Won 96/178 (54%)

148 Ranking 104

30 Age 27

Bordeaux, France Birthplace La Spezia, Italy

Toulouse, France Residence La Spezia, Italy

6’8″ (203 cm) Height 6’1″ (185 cm)

229 lbs (104 kg Weight 180 lbs (81 kg)

Left-Handed Plays Left-Handed

2010 Turned Pro 2008

2/1 Year to Date Win/Loss 3/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$1,442,876 Career Prize Money $508,044